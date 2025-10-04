Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong gia đình

Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đời sống hằng ngày, do đó công tác phòng cháy chữa cháy là một việc làm rất quan trọng và cần thiết và mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng cháy chữa cháy./.
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nỗ lực bảo vệ bình yên cuộc sống
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống “giặc lửa," sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của dân.