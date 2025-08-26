Sinh viên Hà Nội loay hoay trong nỗi lo “cháy phòng” trọ và an toàn cháy nổ

Ở Hà Nội, chuyện trọ học đã trở thành nỗi lo thường trực của hàng vạn sinh viên: Giá thuê tăng nhanh, phòng ở chật chội, nguy cơ mất an toàn cháy nổ rình rập… Thế nhưng, dù còn nhiều bất cập, mỗi căn phòng trọ lại là nơi các bạn trẻ phải xoay xở, học cách tự đứng vững và tìm cho mình một góc nhỏ an toàn giữa lòng thành phố.

Hiểm họa sau cánh cửa

Một chiều cuối tháng Tám, Nhật Linh, sinh viên của một trường Đại học trên con phố Tây Sơn (phường Đống Đa, Hà Nội) cùng nhau rong ruổi khắp những con ngõ nhỏ quanh khu vực để tìm phòng trọ mới. Chỉ còn vài ngày nữa ký túc xá đóng cửa sửa chữa, Linh buộc phải tìm chỗ ở tạm thời.

Thời gian gấp rút, tiền trong túi lại hạn hẹp, trong khi các bảng tin cho thuê phòng chằng chịt chữ “đã chốt.” “Cuối cùng, em đành phải chấp nhận chọn một căn phòng không thật sự ưng ý, nhưng còn hơn là không có mà chỗ ngủ,” Linh thở dài.

Câu chuyện của Nhật Linh chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh trọ học ở Hà Nội. Với nhiều bạn trẻ hiện nay, việc tìm nhà trọ luôn đi kèm những nỗi lo quen thuộc: Giá cả tăng, điều kiện sống thiếu thốn, và đặc biệt là vấn đề an toàn cháy nổ.

Quay lại ngôi nhà trọ mà Linh mới thuê, em cho biết lối ra duy nhất căn trọ chỉ rộng chừng một cánh tay dang, đủ cho một người đi vừa. Cái hẹp và tạm bợ của cầu thang không chỉ gây bất tiện, mà còn trở thành nỗi ám ảnh: Người ở tầng trên muốn xuống phải vòng vèo qua nhiều khúc cua hẹp, mỗi khúc chỉ vừa một người lách. Bên cạnh đó, lối đi cũng tối tăm, bí bách và không có đèn thoát hiểm. Đây là điểm yếu chí mạng nếu xảy ra sự cố cháy nổ hay tai nạn bất ngờ.

“Có lần mất điện, không có đèn nên em phải soi đèn pin điện thoại mới xuống được. Nếu trong trường hợp là cháy thì… chưa chắc đã thoát được đâu,” Linh thú thực.

Nhà trọ của Linh thuê chỉ vỏn vẹn hơn 10m2. (Ảnh: Hoa Quế/Vietnam+)

Không chỉ riêng Linh, ở các khu vực đông sinh viên như Cầu Giấy, Thanh Xuân… nhiều nhà dân được cải tạo, cơi nới để tận dụng tối đa diện tích. Kết quả là các căn phòng biến thành “hộp diêm” bí bách, xung quanh bịt kín, không một lối thoát phụ.

Ngọc Mai, sinh viên năm 2 trường Đại học Hà Nội thuê một phòng trọ tại khu tập thể phường Thanh Xuân, trong đó căn phòng của em được cải tạo từ… nhà vệ sinh cũ và ban công cơi nới của căn hộ lớn. Ngoài phòng của Mai, còn có 2 phòng khác nữa, tổng là 3 phòng trọ mà chỉ có một cánh cửa duy nhất mở ra chiếc cầu thang chật hẹp.

“Những người thuê trọ tại căn nhà này chỉ dám khóa cửa phòng chứ không dám khóa nhà tổng. Nếu trong lúc khóa rồi mà cháy thì coi như chịu chết,” Mai bộc bạch. Lời nói tưởng đùa nhưng lại là cách những người thuê trọ tại đây cố xoa dịu nỗi lo sợ thường trực.

Nhiều nhà tập thể cơi nới chuồng cọp, cải tạo nhà thành cho thuê với không gian vô cùng nhỏ, gây mất an toàn PCCC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau hàng loạt vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Trung Kính,… Hà Nội đã siết chặt kiểm tra phòng cháy. Nhưng thực tế, nhiều khu trọ sinh viên vẫn lách luật. Có nơi lắp bình chữa cháy cho có, treo trên tường phủ bụi, lâu ngày không kiểm tra. Có nhà ngăn phòng bằng tấm gỗ, chặn luôn cả cửa sổ – vốn là lối thoát cuối cùng nếu xảy ra hỏa hoạn. Sinh viên biết nguy hiểm, nhưng “chuyển thì không biết đi đâu” nên đành chấp nhận sống cùng rủi ro.

Cùng với nỗi lo cháy nổ thì giá nhà trọ lại là gánh nặng thường trực. Theo khảo sát trên trang batdongsan.com.vn và ghi nhận thực tế của phóng viên, trong thời điểm tháng 8/2025, giá thuê quanh các trường đại học tại Hà Nội dao động 3–5 triệu đồng cho phòng khép kín 15–20m2 với đồ nội thất cơ bản. Những phòng từ 1,5-3 triệu thường đi kèm nhà vệ sinh chung, tường nấm mốc, không cửa sổ hoặc nằm trong ngõ hẻm xa trung tâm. Với mức chi tiêu này, tiền thuê trọ và sinh hoạt chiếm tới 50–70% tổng chi phí hàng tháng của các em sinh viên.

Văn Trọng, sinh viên Đại học Thủy Lợi cho biết hiện phòng của em giá là 3 triệu đồng, tăng 200.000 đồng từ tháng Sáu do chủ nhà nói “bất động sản tăng cao.” Phòng trọ của Trọng nằm ở tầng 5, không thang máy, mùa hè nóng như “lò nung.” Em hiện cũng muốn chuyển đi nhưng tham khảo trong khu vực giá ở đâu cũng vậy.

“Tiền phòng 3 triệu, nước là 35.000 đồng/khối, điện 3.800 đồng/số. Tháng nào khó khăn em còn phải vay bạn. Đi làm thêm từ năm nhất chỉ để trả tiền nhà chứ không dám tiêu gì nhiều,” Trọng chia sẻ.

Mỗi mái trọ là một câu chuyện trưởng thành

Thực tế, không ít sinh viên buộc phải nhận việc làm thêm ngay từ khi mới nhập học. Thay vì “tích lũy kinh nghiệm,” nhiều bạn đi làm đơn giản chỉ để có tiền đóng tiền nhà và trang trải sinh hoạt. Câu chuyện đi thuê, đóng tiền, rồi lại chật vật xoay xở cứ lặp lại đều đặn mỗi tháng, gắn liền với từng mùa nắng nóng hay mưa ngập nước của Thủ đô.

Tuy vậy, trong những khó khăn ấy mỗi căn phòng trọ cũng ẩn chứa một “câu chuyện trưởng thành”. Chính nơi chật chội, ồn ào và bất an ấy lại là nơi sinh viên học cách xoay xở, tự lập và tìm thấy những niềm vui nhỏ bé.

Đối với Trọng, em chọn cách ở ghép cùng bạn để bớt chi phí. Trọng đã rủ thêm hai người bạn nữa ở chung trong căn phòng 15m2. Các em mua ngủ giường tầng để tối ưu diện tích, học bài thay ca nhau trên chiếc bàn học nhỏ. “Dù nhiều lúc chật chội đến cáu gắt nhưng ở chung cũng vui, có người chia sẻ, có lúc mệt còn có bạn trêu cho cười,” Trọng nói.

Ngọc Mai lại xem phòng trọ là nơi rèn luyện bản lĩnh. Ngoài giờ học, em làm thêm công việc phục vụ tại một quán càphê gần nhà đến tối muộn, sau đó tự nấu bữa ăn khuya bằng nồi cơm điện mini. “Phòng bé thôi, nhưng là nơi em tự sống bằng sức mình. Ở đây em học cách trân trọng đồng tiền và cả sức khỏe,” Mai cho hay.

Mai trồng thêm cây xanh để cảm thấy thư giãn và gần gũi hơn sau ngày dài học tập và làm việc vất vả. (Ảnh: Hoa Quế/Vietnam+)

Giữa phố thị đông đúc, mỗi căn phòng trọ sinh viên dù nhỏ bé, tạm bợ hay xa xôi đều là một lát cắt của hành trình trưởng thành. Đây là cách mỗi bạn trẻ tự xoay xở để giữ cho mình một khoảng sống, một chỗ dựa giữa thành phố đắt đỏ. Không ít sinh viên đã học cách chi tiêu khéo léo, tự nấu ăn, tự sửa bóng đèn hỏng, và tự trang trí lại góc trọ bằng vài tấm poster dán tường hay những chậu cây nhỏ xinh. Chính trong những căn phòng ấy, các bạn học cách yêu cuộc sống giản dị của mình và nuôi dưỡng những giấc mơ ngày mai.

Những câu chuyện “cháy phòng, cháy giá” phản ánh thực tế sinh viên đang phải tự xoay xở trong một thị trường trọ đầy bất cập. Nhưng bên cạnh nỗ lực cá nhân, rất cần sự chung tay của nhà trường, chính quyền và xã hội. Việc mở rộng hệ thống ký túc xá an toàn, giá rẻ; khuyến khích mô hình nhà trọ đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy; hay các gói hỗ trợ tài chính cho sinh viên khó khăn sẽ giúp giảm gánh nặng cho thế hệ trẻ.

Một chỗ ở an toàn và phù hợp chi phí không chỉ là mái trú học đường, mà còn là nền tảng để nuôi dưỡng tri thức và tương lai của hàng trăm nghìn sinh viên đang học tập tại Thủ đô./.

