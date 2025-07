Giá nhà “leo đỉnh,” Bộ Xây dựng đưa ra giải pháp chặn sốt ảo, đầu cơ

Nhằm tránh đầu cơ, thổi giá bất động sản các giải pháp được Bộ Xây dựng đưa ra như nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách thuế đối với nhà ở, bất động sản không sử dụng; thu thuế phần chênh lệch giá giữa giá tính tiền sử dụng đất và giá bán sản phẩm bất động sản của các dự án; thu thuế phần chênh lệch giữa các lần giao dịch...

Giá chung cư đắt ngang biệt thự, nhà ở liền kề

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2/2025 của Bộ Xây dựng, giá chung cư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trên cả nước trong cơ bản ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.

Nếu so sánh với giá biệt thự, nhà liền kề, một số dự án, căn hộ chung cư tiệm cận đắt ngang về mức giá.

Cụ thể, qua khảo sát tại một số dự án, giá căn hộ chung cư tại thành phố Hà Nội có mức tăng khoảng 5-6% giá rao bán chung cư như: Dự án Golden Palace A có giá dao động trong khoảng từ 130-160 triệu đồng/m2, dự án CT2 tại Khu chức năng đô thị ĐM1 có giá dao động trong khoảng 120-140 triệu đồng/m2; Dự án The Nelson Private Residences dao động trong khoảng 120-180 triệu đồng/m2; Dự án Noble Crystal đang rao bán ở mức 160-270 triệu đồng/m2, The Matrix One đang rao bán ở mức 120-150 triệu đồng/m2; Dự án Endless Skyline West Lake đang rao bán ở mức 120-150 triệu đồng/m2;…

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số dự án cao cấp có giá rao bán cao đáng chú ý như: Dự án Thảo Điền Green tại phường Thảo Điền có giá chào bán với mức giá từ 163-200 triệu đồng/m2; Dự án Eaton Park với giá khoảng 160 triệu đồng/m2; phân khu Masteri Grand View do Masterise Homes có mức giá từ 130-145 triệu đồng/m2…, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, giá giao dịch biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội như Vinhomes Thăng Long có giá rao bán khoảng 172-181 triệu đồng/m2; Dự án Hà Nội Tropical Garden có giá rao bán khoảng 63-70 triệu đồng/m2; Xuân Phương Tasco (Nam Từ Liêm) có giá bình quân khoảng 197 triệu đồng/m2; Lâm Viên Villas (Gia Lâm) có giá bình quân khoảng 123 triệu đồng/m2…

Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giá giao dịch biệt thự, nhà liền kề tại KDC Phú Mỹ có giá rao bán khoảng 147-152 triệu đồng/m2; Verosa Park có giá rao bán khoảng 150-159 triệu đồng/m2; Lucasta Villa có giá rao bán khoảng 132-141 triệu đồng/m2; The 9 Stellars có giá rao bán khoảng 147-155 triệu đồng/m2; The Manhattan có giá rao bán khoảng 167-176 triệu đồng/m2; 6B Intresco (Bình Chánh) có giá bình quân khoảng 110 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, giá bán nhà biệt thự nghỉ dưỡng tăng nhẹ tại một số dự án trong quý nổi bật như sau: Dự án Novaworld Hồ Tràm có giá bán từ 65-100 triệu đồng/m2; Dự án Grand Mercure Hoi An có giá bán từ 90-130 triệu đồng/m2; Dự án Shantira Hội An có giá bán từ 70-90 triệu đồng/m2,...

Tín dụng bất động sản tiếp tục tăng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31/5/2025 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.640.682 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ năm trước), đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 đã cho thấy sự phục hồi và kỳ vọng tăng trưởng trong năm nay của các ngành kinh tế, trong đó bao gồm cả bất động sản.

“Như vậy, tổng dư nợ tín dụng bất động sản tăng mạnh hơn sau một năm (bằng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước) cho thấy dòng vốn từ ngân hàng vào lĩnh vực này đang được nới lỏng hơn và có dấu hiệu phục hồi niềm tin từ cả ngân hàng lẫn doanh nghiệp,” phía Bộ Xây dựng đánh giá.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2025 (tương đương khoảng 2,5 triệu tỷ đồng), Bộ Xây dựng nhận định có nhiều khả năng tín dụng bất động sản còn tiếp tục tăng, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất được điều chỉnh thấp hỗ trợ mua nhà và gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ.

Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng tham gia Chương trình tín dụng cho vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng, đồng thời nghiên cứu gói tín dụng trung hạn với lãi suất ổn định đối với các dự án nhà ở thương mại giá phù hợp.

Cơ quan này chỉ đạo các ngân hàng thương mại tập trung cho vay, giải ngân đối với các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; cắt giảm thủ tục, điều kiện để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu gói tín dụng cho vay đối với người trẻ có nhu cầu mua nhà.

Thu thuế chênh lệch giữa các lần giao dịch để tránh đầu cơ, thổi giá

Để phát triển ổn định thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách thuế đối với nhà ở, bất động sản không sử dụng; thu thuế phần chênh lệch giá giữa giá tính tiền sử dụng đất và giá bán sản phẩm bất động sản của các dự án; thu thuế phần chênh lệch giữa các lần giao dịch để tránh đầu cơ, thổi giá bất động sản.

Ngoài việc tiếp tục rà soát, phân loại khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trong đó có các dự án bất động sản, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ liên quan nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số để liên thông các thủ tục từ giao dịch bất động sản, công chứng, thuế và đăng ký giao dịch đất đai trên môi trường điện tử.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy nhanh việc quy hoạch, phát triển đô thị, nhất là các khu vực phát triển đô thị theo hình thức TOD; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn chủ đầu tư dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở đảm bảo khách quan, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Địa phương cần tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, trong đó chú trọng tính pháp lý, điều kiện, công khai thông tin,… của bất động sản đưa vào kinh doanh có hiện tượng tăng giá bất thường; không để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường; phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dữ liệu về bất động sản, đề xuất chính sách về bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp./.

