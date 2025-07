Giá chung cư ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức cao nhất trong gần một thập kỷ

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để phát triển ổn định thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án bất động sản tồn đọng, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá nhà chung cư, đất nền đều tăng

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 của Bộ Xây dựng, quý 2/2025 chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua sự gia tăng của số lượng dự án được cấp phép mới, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và đất nền, đáp ứng phần nào nhu cầu thực và cấp thiết của người dân.

Về Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 30/6/2025, trên địa bàn cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, có 422 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 418.220 căn; 124 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 112.952 căn; 146 dự án hoàn thành với quy mô 102.387 căn.

“Như vậy, với số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án,” phía Bộ Xây dựng thông tin thêm.

Riêng trong quý 2/2025, có 16 dự án nhà ở xã hội được với cấp phép, khởi công xây dựng với quy mô 9.544 căn và 32 dự án đã hoàn thành (hoàn thành toàn bộ và một phần) với quy mô khoảng 26.528 căn.

Quý 2/2025, lượng giao dịch bất động sản (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) tiếp tục có xu hướng tăng khi có khoảng 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với quý 1/2025. Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ: có 34.461 giao dịch thành công (bằng 102,61% so với quý 1/2025 và bằng 133,1% so với cùng kỳ năm 2024). Lượng giao dịch đất nền: có 122.560 giao dịch thành công (bằng 121,3% so với quý 1/2025 và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2024).

“Với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành địa phương, tình hình giá bất động sản đã ổn định không còn hiện tượng tăng nóng như cuối năm 2024. Nhìn chung, giá bất động sản, nhà ở tại các địa phương cơ bản ổn định, một số khu vực dự án có mức tăng nhẹ so với quý 1/2025,” lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết.

Nhìn nhận giá chung cư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trên cả nước trong quý 2/025 cơ bản ổn định so với quý trước, tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng cho rằng cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.

Giá chung cư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận mức cao. (Ảnh: Vietnam+)



Dẫn chứng, tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý 2/2025 đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ). Trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước).

Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Đối với đất nền, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thời điểm cuối quý 1/2025 đã xảy ra hiện tượng sốt đất nền cục bộ tại một số địa phương như (như Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai,…). Giá đất nền tại các địa phương này tăng nhanh trước thông tin sáp nhập các tỉnh thành và sắp xếp lại đơn vị hành chính mới. Các giao dịch trong thời gian này chủ yếu là các giao dịch đầu cơ.

Trước tình hình đó, các cơ quan quản lý tại các địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn. Do vậy, giá chuyển nhượng đất nền đã được các địa phương kiểm soát. Mặt bằng giá rao chuyển nhượng đất nền tăng nhẹ khoảng từ 3-5% so với quý 1/2025.

Chấn chỉnh hiện tượng thao túng, thổi giá đất

Trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để phát triển ổn định thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án bất động sản tồn đọng, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản,… để đề xuất sửa đổi phù hợp với thực tiễn để tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản; đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm các thủ tục hành chính; chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án bất động sản.

Về công tác phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các địa phương triển khai phát triển nhà ở xã hội; kiểm tra, giám sát các địa phương đẩy nhanh công tác quy hoạch, tạo quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở, nhất là dự án nhà ở xã hội tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp; nghiên cứu xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về thành lập Quỹ nhà ở quốc gia; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản,…

Cơ quan quản lý Nhà nước sẽ chấn chỉnh hiện tượng thao túng, thổi giá, nhiễu loạn trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định Luật Đất đai để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình cấp thẩm quyền sửa đổi đáp ứng yêu cầu thực tiễn; giải quyết vướng mắc trong định giá tính tiền sử dụng đất; chấn chỉnh hiện tượng thao túng, thổi giá, nhiễu loạn trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách thuế đối với nhà ở, bất động sản không sử dụng; thu thuế phần chênh lệch giá giữa giá tính tiền sử dụng đất và giá bán sản phẩm bất động sản của các dự án; thu thuế phần chênh lệch giữa các lần giao dịch để tránh đầu cơ, thổi giá bất động sản.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công bố kịp thời thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, công khai các văn bản thông báo bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và nông thôn; chương trình phát triển đô thị bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường…./.

