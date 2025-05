Giá chung cư chững lại, đất nền 'leo thang' do thông tin sáp nhập tỉnh

Quý 1 vừa qua, giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024. Trong khi đó, giao dịch nhà ở và đất nền tại các địa phương có nhiều biến động tăng về giá và lượng có yếu tố do giao dịch đầu cơ và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường.

Giao dịch bất động sản tăng

Báo cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý 1/2025 của Bộ Xây dựng cho thấy đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, cả nước đã hoàn thành 14 dự án với quy mô khoảng 3.813 căn, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tại miền Bắc có 8 dự án (Điện Biên 1 dự án, Sơn La 2 dự án, Bắc Kạn 2 dự án, Hà Nội 2 dự án, Thái Nguyên 1 dự án); miền Nam có 6 dự án (Trà Vinh 1 dự án, Thành phố Hồ Chí Minh 5 dự án).

Ngoài ra, có 26 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với quy mô khoảng 15.780 căn; có 59 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với quy mô khoảng 19.760 căn. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đang triển khai xây dựng 994 dự án với quy mô khoảng 399.873 căn.

Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, trên địa bàn cả nước đã có 19 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 16.805 căn đã hoàn thành và cấp phép xây dựng.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trên địa bàn cả nước đã có 657 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 597.152 căn, trong đó 103 dự án hoàn thành với quy mô 66.755 căn; đã khởi công xây dựng 140 dự án với quy mô 124.352 căn; 414 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 406.045 căn.

Dự án nhà ở xã hội thuộc khu C dự án khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Quang Vũ/Vietnam+)

Về triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, qua tổng hợp của Bộ Xây dựng cho thấy, đến nay mới có 38/63 ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình với tổng số 97 dự án. Doanh số giải ngân của chương trình đạt 3.402,51 tỷ đồng bao gồm 2.944,42 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 21 dự án; 458,09 tỷ đồng cho người mua nhà tại 19 dự án.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng các địa phương, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 33.585 giao dịch thành công, bằng 132% so với quý 4/2024; lượng giao dịch đất nền có 101.049 giao dịch thành công, bằng 116,4% so với quý 4/2024.

Qua số liệu tổng hợp cho thấy lượng giao dịch bất động sản tại 3 loại hình (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) trong quý 1/2025 có xu hướng tăng so với quý 4/2024 (lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ quý 4/2024 là 25.409 giao dịch; lượng giao dịch đất nền quý 4/2024 là 86.796 giao dịch).

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 1/2025 vào khoảng 23.400 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó chung cư 2.339 căn; nhà ở riêng lẻ 9.376 căn; đất nền 11.685 nền.

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án tiếp tục giảm so với quý 4/2024 tuy nhiên không đồng đều trong các loại hình bất động sản, phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 83,5% so với quý 4/2024 trong khi phân khúc nhà chung cư và đất nền còn cao hơn so với quý 4/2024.

Giá đất bị đẩy lên cao do đầu cơ, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Báo của của Bộ Xây dựng về giá căn hộ chung cư quý 1/2025 tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng nhìn chung không có nhiều biến động so với quý 4/2024.

Trong quý 1/2025, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn (thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh), giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024.

“Giá giao dịch nhà ở và đất nền trong quý 1/2025 tại các địa phương có nhiều biến động hơn so với quý trước, do thông tin sát nhập các tỉnh thành. Tại các tỉnh thành có thông tin là nơi đặt cơ quan hành chính mới, mặt bằng giá bị đẩy lên cao và lượng giao dịch cũng có xu hướng tăng. Đặc biệt thời điểm này đã xuất hiện đất nền có tình trạng tăng nhanh cục bộ ở một số địa phương như Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai,....” ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên, ông Dũng cũng cảnh báo sự tăng về giá và lượng này có yếu tố do giao dịch đầu cơ và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường.

Trước tình trạng đó, theo ông Dũng, cơ quan quản lý tại địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân cần thận trọng với những thông tin không chính thống đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.

Giá đất nền tại nhiều địa phương có nhiều biến động hơn so với quý trước, do thông tin sát nhập các tỉnh thành. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong quý 1/2025, tín dụng bất động sản đã có những chuyển biến đáng tích cực. Cụ thể, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, bao gồm việc đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội.

Các ngân hàng thương mại được khuyến khích mở rộng tín dụng vào các dự án bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho người thu nhập thấp... Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16% trong năm 2025, tương đương với việc bổ sung khoảng 2,5 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm nay, theo ông Dũng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và hiệu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chính sách tài khóa và các chính sách khác và việc cấp tín dụng cho lĩnh vực này cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn hệ thống.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn chú trọng kiểm soát rủi ro tín dụng trong lĩnh vực bất động sản và yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thận trọng, đảm bảo an toàn tài chính và tránh để xảy ra tình trạng “bong bóng” trong lĩnh vực này./.

