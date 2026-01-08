Cuộc thi ứng dụng AI dành cho học sinh THPT, trung cấp nghề

Hôm nay, 8/1, Trường Đại học FPT đã công bố Cuộc thi AI Young Guru - sân chơi ứng dụng AI dành cho học sinh trung học phổ thông và trung cấp nghề trên toàn quốc với giải thưởng "khủng."

Cuộc thi gồm 3 vòng. Vòng 1, thí sinh tham gia cần học trực tuyến miễn phí tối thiểu 3 khóa học bắt buộc do Trường Đại học FPT biên soạn đồng thời có thể học thêm các khóa tự chọn khác. Sau khi hoàn thành học tập, các đội thi lựa chọn một vấn đề trong học tập, công việc hoặc đời sống để đề xuất giải pháp, sử dụng các công cụ AI miễn phí (như ChatGPT, Claude, Gemini…) và trình bày bài dự thi bằng file PDF gồm: vấn đề, giải pháp, hiệu quả, prompt và đường dẫn sản phẩm. Ban tổ chức đánh giá theo tính khả thi, giá trị thực tiễn, cách ứng dụng AI và chất lượng sản phẩm để chọn 150 đội thi vào vòng tiếp theo.

Vòng 2 được tổ chức tại 5 cơ sở của Trường Đại học FPT (Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ). Trong 3 giờ, các đội dùng AI giải bài toán thực tế; xếp hạng theo tiêu chí đúng và nhanh, 30 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng 3.

Ở vòng 3, các đội dành 24 giờ để phát triển và hoàn thiện giải pháp. Ban tổ chức sẽ chọn 8 đội xuất sắc nhất tranh biện, thuyết trình và giới thiệu sản phẩm tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam trong khuôn khổ chung kết trao giải.

Phần thưởng cho giải Nhất là 100 triệu đồng, bằng khen của Trung ương Đoàn, chuyến trải nghiệm Mỹ; Học bổng Nhân tài kỷ nguyên số Việt Nam - Tech Gen giá trị 100% học phí 4 năm học tại các cơ sở đào tạo của Trường Đại học FPT trên toàn quốc cho mỗi học sinh.

Ban tổ chức cũng sẽ trao 4 giải Khuyến khích, 2 giải Ba, 1 giải Nhì với tiền mặt từ 15 đến 50 triệu đồng và học bổng trị giá từ 30% đến 70% học phí cho 4 năm học cho mỗi học sinh.

Theo ông Lê Trường Tùng, Thành viên sáng lập Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, Trường Đại học FPT đã dành một năm để chuẩn bị cho cuộc thi này. Điểm khác biệt của cuộc thi là các khóa học AI mang tính thực chiến và các thí sinh tham gia bắt buộc phải hoàn thành các khóa học này, vì thế đảm bảo chất lượng và tính nghiêm túc của cuộc thi.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá AI vừa là cơ hội vừa là thách thức với quản lý và đào tạo, vì vậy cần triển khai giáo dục AI sớm cho cả giáo viên và học sinh. Thứ trưởng cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo có các hoạt động thí điểm và định hướng, hướng dẫn triển khai dạy trí tuệ nhân tạo trong trường học. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ kỳ vọng AI Young Guru trở thành mô hình có thể nhân rộng nhờ ba điểm nổi bật: tính phổ cập và công bằng, đánh giá cả quá trình học tập - ứng dụng, và định hướng kỹ năng sử dụng AI liêm chính, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cũng cho rằng cuộc thi là minh chứng cụ thể thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI của Việt Nam khi khuyến khích chuyển ý tưởng thành sản phẩm phục vụ đời sống./.

