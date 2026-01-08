Sắp tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” trong tuần tới

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 8/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết dự kiến “Chiến dịch Quang Trung” sẽ được tổng kết vào ngày 15 hoặc 16/1/2026.

Trước đó, tại cuộc họp sáng 7/1/2026, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng để đẩy nhanh tiến độ, "thần tốc, thần tốc hơn nữa," phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

“Chiến dịch... phải chiến thắng giòn giã”

Thông tin cụ thể về tiến độ của chiến dịch Quang Trung làm nhà cho người bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: “Trước diễn biến thiên tai cực đoan “lũ chồng lũ, bão chồng bão,” ngập lụt lịch sử gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân; đồng thời căn cứ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ khu vực miền Trung tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025.”

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Tiến khẳng định thời gian qua, cả hệ thống chính trị, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương và Nhân dân đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần “Quyết thắng, chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã.”

Trong đó, các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp;” “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ;” “làm xuyên lễ tết;” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” với quyết tâm hoàn thành chiến dịch.

Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng; hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai hỗ trợ xây dựng mới với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng, chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ; thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa và tiền mặt trị giá gần 11,5 triệu USD (hàng hóa gần 4,5 triệu USD; phát tiền mặt gần 3,4 triệu USD/22.925 hộ; xây dựng, sửa chữa nhà hơn 3,5 triệu USD/30.970 nhà; các hoạt động tăng cường năng lực khác gần 0,1 triệu USD).

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng; Bộ Xây dựng công bố 360 mẫu nhà và chỉ đạo đảm bảo vật tư phục vụ Chiến dịch; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đăng ký xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà bị hư hỏng với sự tham gia của 104 đội hình/1.344 đoàn viên với kinh phí huy động hỗ trợ là 2,7 tỷ đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ của các bộ, ngành.

Chiến sỹ lữ đoàn 574 khẩn trương triển khai công tác xây nhà cho nhân dân ngay trong ngày đầu Năm Mới 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo đó, tại hội nghị sơ kết Chiến dịch ngày 30/12/2025, với kết quả đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng, đạt 100% mục tiêu đề ra và tinh thần “thừa thắng xông lên,” Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành xây lại nhà trước ngày 15/1/2026, giúp người dân ổn định đời sống; đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng (rút ngắn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu trước 31/01/2026).

Phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1/2026

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết đến 16 giờ ngày 6/1, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ khu vực miền Trung, đã đạt được kết quả rất tích cực.

Trong đó, số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa là 34.759 nhà đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100% (trong đó Quảng Trị 11 nhà, Huế 40 nhà, Đà Nẵng 361 nhà, Quảng Ngãi 319 nhà, Gia Lai 27.522, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 84 nhà).

Có 1.046 nhà đã được xây dựng hoàn thành, đạt 65,5% (trong đó Huế 3 nhà, Đà Nẵng 105 nhà, Quảng Ngãi 11 nhà, Gia Lai 467 nhà, Đắk Lắk 362 nhà, Khánh Hòa 72 nhà, Lâm Đồng 26 nhà); có 551 nhà đã khởi công, chưa hoàn thành, chiếm 34,5% (trong đó số nhà đã thi công trên 80% khối lượng là 314 nhà; số nhà thi công từ 60-80% khối lượng là 196 nhà; số nhà thi công dưới 60% khối lượng là 41 nhà).

Tiếp đó, tại cuộc họp sáng 7/1/2026, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng đẩy nhanh tiến độ “thần tốc, thần tốc hơn nữa” để phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

“Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi trên toàn quốc trong năm 2025 (mỗi hộ 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và dự kiến sẽ tổng kết ‘Chiến dịch Quang Trung’ vào ngày 15 hoặc 16/1/2026,” ông Tiến nhấn mạnh./.

Chiến dịch Quang Trung: Những mái ấm ở vùng đất D’ran sau trận mưa lũ lịch sử Những ngày qua, các lực lượng thuộc Quân khu 7 với hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tranh thủ ngày, đêm xây dựng và sửa chữa 41 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã D’ran.