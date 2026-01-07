Chiến dịch Quang Trung: Dựng lại mái ấm, khơi dậy niềm tin nơi vùng lũ

Những ngày đầu năm mới, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng không khí lao động khẩn trương vẫn rộn ràng suốt ngày đêm. Trên những nền đất từng “oằn mình” trong mưa lũ, những căn nhà mới đang thành hình-vững chãi, khang trang và ấm áp. Ở đó, "Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, không chỉ dựng lại những mái nhà bị cuốn trôi mà còn mang lại niềm tin, hy vọng và sự bình yên cho người dân vùng lũ.

Những mái ấm hồi sinh sau lũ

Gia đình anh Nguyễn Thanh Phong, thôn Phú Thái là hộ đầu tiên được nhận căn nhà Quang Trung ở xã Hàm Thuận Bắc. Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn mới được bàn giao ngày 4/1 vừa qua, anh Phong vẫn chưa hết bồi hồi, vui mừng. Căn nhà của anh có diện tích 60m², được xây dựng kiên kiên cố, nền lát gạch, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và đặc điểm thời tiết của địa phương.

Nhớ lại trận mưa bão hồi đầu tháng 12/2025, anh Phong kể lại, nước lũ dâng cao chỉ trong thời gian ngắn. Căn nhà cũ không trụ nổi trước dòng nước xiết: tường sập, nền móng bị xói lở, toàn bộ đồ đạc bị cuốn trôi. Sau lũ, gia đình anh chỉ nhặt nhạnh được vài tấm gỗ và những mảnh tôn méo mó.

“Có những lúc tôi nghĩ, không biết bao giờ gia đình mình mới có thể dựng lại được nhà. Việc có nhà mới trước Tết là điều tôi chưa từng dám nghĩ tới,” anh Phong chia sẻ.

Mỗi căn nhà được dựng lên trong "Chiến dịch Quang Trung" là thêm một niềm hy vọng cho người dân vùng lũ Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Chỉ trong 18 ngày đêm thi công liên tục, từ sự hỗ trợ của tỉnh, địa phương và sự góp sức của lực lượng vũ trang, căn nhà mới đã hoàn thành. Chính quyền địa phương, các lực lượng và các tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ thêm nhiều vật dụng sinh hoạt, giúp gia đình sớm ổn định đời sống.

Với anh Phong, đó không chỉ là một nơi che mưa che nắng, mà là biểu tượng của nghĩa tình, của sự sẻ chia trong hoạn nạn - điểm tựa để gia đình anh vững vàng bước tiếp sau thiên tai.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt bà Mã Thị Lạc, thôn Lâm Giang, khi nhận bàn giao mái ấm mới. Ngôi nhà kiên cố, khang trang với đầy đủ không gian sinh hoạt đã giúp gia đình bà thoát khỏi nỗi lo thường trực sau những ngày dài sống trong cảnh tạm bợ.

“Có lúc tôi tưởng như không thể gượng dậy nổi khi nhà cũ bị hư hỏng nặng. Nhưng chính sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền và bộ đội đã giúp gia đình tôi có lại niềm tin,” bà Lạc xúc động nói.

Theo bà Lạc, điều khiến gia đình bà cảm động không chỉ là căn nhà mới mà còn là tình cảm, trách nhiệm của những người trực tiếp thi công. “Các anh làm việc không quản ngày đêm, luôn động viên gia đình tôi yên tâm. Ngôi nhà này là động lực để chúng tôi bắt đầu lại cuộc sống sau thiên tai,” bà nói.

Từ thôn Phú Thái, Lâm Giang đến Dân Trí, Dân Hòa, những căn nhà Quang Trung đang dần mọc lên trên vùng đất từng bị bùn lũ vùi lấp. Đó là hình ảnh sinh động cho quyết tâm chính trị cao và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống nhân dân sau thiên tai. Mỗi căn nhà được xây lên là thêm một niềm hy vọng được khơi lại.

Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc cho biết, việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân là nhiệm vụ cấp bách, đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng thiên tai. Đây không chỉ là việc dựng lại mái ấm, mà còn là bước khởi đầu để phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt khó của nhân dân.

Thần tốc để kịp “an cư”

Sau những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, Hàm Thuận Bắc là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề của tỉnh Lâm Đồng. Chỉ riêng trong đợt mưa lũ đầu tháng 12/2025, toàn xã có hơn 600 căn nhà bị ngập nước, 6 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Nước lũ lên nhanh gây ngập úng, hư hại hơn 900 ha sản xuất nông nghiệp. Trong hoàn cảnh ấy, việc khẩn trương xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị sập được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Theo bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai trong điều kiện thuận lợi với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Quá trình tổ chức thực hiện diễn ra khẩn trương, thông suốt.

Xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 4 trong số 6 căn nhà của "Chiến dịch Quang Trung" còn lại để bàn giao cho người dân. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Khó khăn lớn nhất về quỹ đất đã được tháo gỡ kịp thời. Phần lớn các hộ có nhà bị đổ sập đều thuộc diện khó khăn, trong khi vị trí cũ không còn an toàn do sạt lở. Trước thực tế đó, địa phương đã kiên trì vận động người thân hỗ trợ cho, tặng đất và khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để người dân sớm có mái nhà mới ở nơi an toàn.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa địa phương cùng sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng quân đội, công an đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Tinh thần “thần tốc thi công- thần tốc về đích” lan tỏa trên từng công trình. Đặc biệt, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân chính là nguồn sức mạnh để chiến dịch tăng tốc, bứt phá và bước vào giai đoạn nước rút về đích.

Sau khoảng 20 ngày triển khai, 2 trong số 6 căn nhà Quang Trung tại Hàm Thuận Bắc đã được bàn giao; 4 căn còn lại đạt tiến độ từ 70-90% và đang được đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/1. Trong suốt quá trình, địa phương chủ động huy động đầy đủ nguồn lực, thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Những ngày này, không khí lao động vẫn đang rộn ràng, khẩn trương ở những căn nhà Quang Trung. Bất chấp khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, các lực lượng vẫn duy trì thi công liên tục, bảo đảm từng hạng mục đúng kỹ thuật và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thượng úy Hoàng Mạnh Dũng, Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị được giao hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Võ Thị Bé, thôn Dân Hòa. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành phần lớn hạng mục, đạt khoảng 70% khối lượng. “Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi công an toàn, tận tụy, dốc hết sức mình với phẩm chất và nghĩa tình sâu nặng của người lính Cụ Hồ với mong muốn người dân sớm có mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống,” Thượng úy Dũng chia sẻ.

Không chỉ riêng Hàm Thuận Bắc, trên toàn tỉnh Lâm Đồng, thiên tai đã làm 41 căn nhà bị sập hoàn toàn, 84 căn bị hư hỏng nặng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai hai đợt "Chiến dịch Quang Trung” huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và toàn xã hội, với mục tiêu cao nhất là không để người dân vùng lũ thiếu chỗ ở an toàn.

Tính đến ngày 6/1, có 41/41 căn nhà phải xây dựng mới đã được khởi công; trong đó 26 căn hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ đạt 63%. Toàn bộ 84 căn nhà cần sửa chữa đã hoàn thành 100%. Những con số ấy không chỉ phản ánh tiến độ, mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Từ những mái nhà mới ở Hàm Thuận Bắc đến hàng chục công trình khác trên địa bàn tỉnh, "Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng đang đi đến chặng nước rút với kết quả rõ nét. Không chỉ là những con số về tiến độ, Chiến dịch còn để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong hoạn nạn.

Những căn nhà kiên cố hôm nay không chỉ giúp người dân yên tâm đón Tết, mà còn là nền tảng để họ từng bước phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài. "Chiến dịch Quang Trung” đã thực sự trở thành biểu tượng của nghĩa tình, trách nhiệm và niềm tin. Sau mưa lũ, cuộc sống sẽ lại hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết./.

