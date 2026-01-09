Doanh nghiệp “hiến kế” xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có gần 60.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động, giữ vai trò chủ lực trong tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trong giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội đã có nhiều góp ý, hiến kế với chính quyền thành phố để tạo động lực tăng trưởng mới, đồng hành cùng kỷ nguyên mới.

Nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng thành phố Đà Nẵng

Theo ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về 3 nhiệm vụ đột phá, tập trung vào: cơ chế đặc thù, phát triển kinh tế tư nhân và hạ tầng; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc với con người chất lượng cao, tạo động lực phát triển mới.

Để triển khai hiệu quả nghị quyết, ông Trần Quốc Bảo đề xuất thành phố thành lập "Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp" chuyên trách tại các sở, ngành để giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng, thuế, môi trường; tiếp tục đơn giản hóa quy trình cấp phép và giảm thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghiệp, ông Lê Trường Kỹ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng DINCO nhận định, việc thành phố đang hình thành và phát triển các khu công nghiệp mới như: Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Thăng Bình… là tín hiệu rất tích cực, góp phần đón dòng vốn đầu tư quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Tuy nhiên, ông Kỹ cũng cho rằng thành phố cần có giải pháp hỗ trợ, nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, hiện Đà Nẵng vẫn còn thiếu các đơn vị xử lý xà bần, phế thải xây dựng một cách bài bản và quy mô.

Trong khi đó, đây là nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng hiệu quả như: thu hồi cát, đá làm vật liệu bê tông; sản xuất gạch không nung; san lấp mặt bằng… Vì vậy, ông kiến nghị thành phố xem xét bố trí khoảng 5 ha đất tại khu vực các mỏ đá cũ đã đóng cửa, để doanh nghiệp đầu tư dây chuyền xử lý xà bần hiện đại, phục vụ phát triển bền vững cho thành phố.

Về lĩnh vực du lịch-dịch vụ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng thông tin, trong năm 2025 vừa qua, thành phố đã đón 17,5 triệu lượt khách, tăng trưởng hơn 15% so với năm 2024; khách quốc tế tăng hơn 25%, đạt gần 8 triệu lượt.

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới được mở rộng không gian, tài nguyên, hạ tầng và dịch vụ. Riêng lĩnh vực du lịch được cộng hưởng giữa không gian đô thị hiện đại và di sản UNESCO, hướng tới định vị trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí và di sản thế giới.

Ông Cao Trí Dũng kiến nghị thành phố tiếp tục triển khai đa dạng hóa sản phẩm du lịch: khai thác hiệu quả tuyến du lịch đường sông-vịnh, đẩy mạnh hệ sinh thái MICE và phát triển du lịch sinh thái khu vực miền núi phía Tây thành phố.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng cần đầu tư theo chiều sâu: đầu tư mở rộng các tuyến đường kết nối Đông-Tây; tăng cường các trải nghiệm di sản và ẩm thực cho du khách; triển khai công nghệ trình diễn ánh sáng 3D; xây dựng các workshop nghề truyền thống cao cấp… Cùng tâm thế ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Hội An, dự án Hoiana Resort & Golf cũng cho rằng, Đà Nẵng hiện nay sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò là “vùng động lực quốc gia.”

Du lịch vẫn là một trong các mũi nhọn tăng trưởng, với thiên nhiên hoang sơ, sắc màu văn hóa dồi dào cùng sự năng động và sáng tạo trong các sản phẩm du lịch; trong đó, dải đất ven biển phía Đông Nam thành phố vẫn còn nhiều dư địa khai thác và Hoiana là một trong những dự án phức hợp nghỉ dưỡng đầu tiên có quy mô tỷ đô tại đây, từng bước biến đổi vùng cát trắng hoang sơ thành tổ hợp khách sạn-casino-golf hàng đầu trong khu vực.

Trong thời gian tới, Hoiana dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD vào giai đoạn 2, đẩy mạnh triển khai hàng loạt hạng mục trọng điểm. Những kế hoạch phát triển của Hoiana có sự tương đồng cao với định hướng chung của thành phố, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu về sự kiện, thể thao, mua sắm và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực, đồng thời trở thành hình mẫu về phát triển bền vững, tăng cường khả năng cạnh tranh với các thị trường du lịch quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, năm 2026, thành phố đặt ra chủ đề là “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.”

Với những lợi thế mà Trung ương đã dành cho thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tin tưởng rằng tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2026 tiếp tục được phục hồi và tăng trưởng.

Ông Phạm Đức Ấn cũng đề nghị các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chủ động xây dựng phương án sản xuất phù hợp với tình hình phát triển của đơn vị.

Đồng thời cùng thành phố trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như thẳng thắn, trách nhiệm tư vấn, hiến kế giúp thành phố những giải pháp thiết thực, hiệu quả, những cơ chế chính sách đột phá để thành phố phát triển mạnh hơn, bền vững hơn; góp phần giúp doanh nghiệp phát triển hơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, thành phố luôn trân trọng và đề cao vai trò của doanh nghiệp, nhà đầu tư; coi sự phát triển và thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành và là động lực quan trọng cho sự phát triển của Đà Nẵng.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” lãnh đạo thành phố cam kết nỗ lực cao nhất để “không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau,” đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, tinh thần đồng hành của chính quyền thành phố phải được đặt trên nền tảng của sự nỗ lực, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật từ cả hai phía.

Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng thời thành phố mong muốn và yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực sự làm đúng quy định, làm thật, triển khai dự án đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

Đồng hành nhưng không buông lỏng; hỗ trợ nhưng không dung túng - đó là quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố trong phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

Thành phố Đà Nẵng xác định “sức khỏe” của doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định đối với “sức khỏe” của nền kinh tế. Sức mạnh nội lực của doanh nghiệp không chỉ quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội, mà còn là yếu tố then chốt bảo đảm tính bền vững của tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của thành phố Đà Nẵng đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 64 nghìn tỷ đồng, vượt gần 25% dự toán; khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ.

Những kết quả đó cho thấy, trong bối cảnh nhiều khó khăn đan xen, sự đồng hành thực chất giữa chính quyền và doanh nghiệp chính là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin và tạo động lực cho tăng trưởng./.

Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng: Cơ hội mới cho doanh nghiệp Singapore và quốc tế Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2025 diễn ra ngày 3/3 tại Singapore, thu hút hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán… tham dự.