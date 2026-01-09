Khánh Hòa: Quyết tâm “băng đồi, vượt suối” dựng xây mái ấm cho người dân vùng lũ

Những ngày đầu năm mới 2026, trên các công trình dựng lại nhà cho người dân bị sập hoàn toàn sau lũ (Chiến dịch Quang Trung), cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa rất khẩn trương thực hiện nhiệm vụ của mình. Mỗi người một việc, người đẩy xe rùa chở cát, xi măng, người gánh nước băng dốc... để kịp có vật liệu làm nền nhà, đảm bảo trong ngày 10/1 sẽ bàn giao 9 căn nhà cho người dân ở xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Những căn nhà mới sau lũ

Trận lũ lịch sử hồi tháng 11/2025, nước từ thượng nguồn về nhanh cuốn trôi nhiều tài sản và nhà cửa của người dân xã Nam Khánh Vĩnh. Trong đó có ngôi nhà của ông A Niên (80 tuổi, người T’ rin) nằm sát bờ sông Cái Khánh Vĩnh cùng cây cầu treo Khánh Nam. Sau lũ trở về, ông được bộ đội và các lực lượng đến dọn dẹp và xây dựng một căn nhà mới để tránh lũ.

Căn nhà mới giờ đây nằm trên đồi, cách vị trí bờ sông khoảng 200 mét đang bước vào giai đoạn cuối cùng, sơn tường và hoàn thiện lát nền. Bưng nước đến cho các chú bộ đội đang làm việc ông cười tươi hạnh phúc. “Đảng, Nhà nước cho mình nhà để ở, vui lắm. Mấy nay nắng mưa, chở cát, xi, nước từ dưới con suối lên, đường trơn trợt lắm, nhưng mấy chú bộ đội đều làm nhà cho mình hết,” ông A Niên nói.

Không chỉ có ông A Niên mà cách đó bên kia bờ sông, căn nhà của bà Cao Thị Huê cũng ở công đoạn lắp đặt những tấm xi măng, để tạo thành gác nhỏ trong nhà, nhằm để thích ứng với mưa lũ. Chỉ vào mực nước ở nhà bên cạnh cao gần 2 mét, bà Huê kể: “Căn nhà mới được xây cao ráo lắm, nếu theo mực nước cũ vừa rồi, tôi vẫn có thể leo lên gác để tránh trú. Cả nhà tôi chỉ nay mai nữa là có nhà mới và dọn vào ở rồi.”

Hoạt động ở địa bàn vùng cao Khánh Vĩnh, Trung đoàn 974 đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động ứng cứu, hỗ trợ nhân dân trong đợt thiên tai vừa qua. Hiện nay, đơn vị đảm nhiệm xây mới 9 nhà và sửa chữa 13 nhà. Đa số những căn nhà đều nằm ở các vị trí hiểm trở, khó khăn đi lại, vận chuyển vật liệu. Bộ đội tham gia ngày công làm nhà đa số đều làm thủ công.

Chiến sỹ Trung đoàn 974 thực hiện các công việc cuối cùng để hoàn thiện căn nhà bàn giao cho người dân ở thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Thượng tá Hà Ngọc Anh, Chính ủy Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, 9 căn nhà được đơn vị đảm nhận xây mới đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng; dự kiến bàn giao cho người dân vào ngày 10/1. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 974. Để làm nhà, mỗi ngày bộ đội phải cơ động đi qua sông, suối tập kết vật liệu xây dựng. Có những ngày mưa, nước ở sông lớn, đường trơn trượt, việc tập kết vật liệu rất khó khăn; nhất là ở thôn Đá Trắng, nhiều nhà được xây mới không có điện, nước sạch nên các hoạt động hoàn toàn được làm thủ công, nên mất sức hơn.

“Vượt lên tất cả, giờ đây những căn nhà kiên cố do bộ đội thực hiện đã về đích đúng hạn. Nhìn người dân vui vẻ, hạnh phúc bên những căn nhà mới sắp hoàn thành, chúng tôi cũng lấy đó làm niềm vui, là động lực để mỗi ngày làm việc có hiệu quả hơn tại các công trình nhà ở của người dân sau lũ,” Thượng tá Hà Ngọc Anh nhấn mạnh.

Thần tốc đưa chiến dịch về đích

Khắp các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa những ngày này đều ở trạng thái “thần tốc”, bộ đội thi công phân chia thời gian làm việc, người dân góp sức phụ giúp và chuẩn bị vật dụng để trang hoàng cho nhà mới.

Hạ sỹ Trương Thanh Sang, Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974 hạnh phúc chia sẻ, đây là quãng thời gian quân ngũ có ý nghĩa của anh. Anh được học tập, rèn luyện trong môi trường doanh trại. Những ngày nhân dân khó khăn, anh được cùng đồng đội tham gia ứng cứu người dân và hôm nay phụ giúp xây dựng những căn nhà nghĩa tình cho người dân ở vùng cao Khánh Hòa. “Làm được điều ý nghĩa, người dân vui, mình cũng rất vui,” Hạ sỹ Trương Thanh Sang nói.

Còn Thượng sỹ Trần Huy Hùng, Tiểu đoàn 460, Trung đoàn 974 cảm thấy căn nhà được hoàn thành sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ của mình và đồng đội rất ý nghĩa. Bộ đội được người dân cho ngủ nhờ, giúp đỡ trong quá trình làm nhà. Trong quá trình làm việc, những công việc khó nhọc, đều được đồng đội cùng đoàn kết, làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên và lòng quyết tâm cao độ, đảm bảo đưa chiến dịch Quang Trung về đích đúng hạn.

Sau những ngày làm việc, bùn đất còn lấm lem và đôi vai còn nặng trĩu những chuyến xe rùa chở cát, và hôm nay chính là những mái ấm kiên cố mọc lên bên sườn đồi. Đó không chỉ là căn nhà giúp người dân Khánh Hòa an tâm trước thiên tai mà còn là minh chứng rõ nét một chân lý bền vững: Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội

Đại tá Trần Tấn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thông tin thêm, trong Chiến dịch Quang Trung, đơn vị tổ chức phối hợp với các đơn vị khác xây dựng 70 nhà cho người dân ở các vùng bị lũ lụt; đồng thời phối hợp sửa chữa 294 căn nhà bị hư hỏng. Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa xác định tiến độ các công trình được đảm bảo, nhiều căn nhà đã được bàn giao nhà cho người dân ở sớm. Chiến dịch Quang Trung đã trở thành một biểu tượng rực rỡ cho tinh thần "vì nhân dân quên mình," nơi những giọt mồ hôi của các chiến sỹ đổ xuống để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của bà con nhân dân.

"Bản thân người lính, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ cùng với nhân dân tiếp tục xây dựng những căn nhà mới; đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay và các năm tiếp theo, giúp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Qua đó, tô thắm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới," Đại tá Trần Tấn Cường nhìn nhận./.

Đà Nẵng: "Chiến dịch Quang Trung" đang băng băng về đích Đà Nẵng đang hoàn thành mục tiêu làm mới và sửa chữa trên 500 ngôi nhà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những tháng cuối năm 2025, đảm bảo đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán.