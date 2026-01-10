Sáng 10/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố 12 dấu ấn nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, trong đó bao quát ở nhiều lĩnh vực, chính trị, kinh tế, du lịch, an ninh quốc phòng.

Cụ thể, nổi bật là dấu ấn sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị và liên kết vùng của Thành phố trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích hơn 6.772km2, dân số trên 14 triệu người. Trên nền tảng không gian được mở rộng, Thành phố xác lập mô hình phát triển “3 vùng-1 đặc khu-3 hành lang-5 trụ cột”, thể hiện tư duy phát triển tổng thể, phân vai rõ ràng giữa các khu vực, phát huy tối đa lợi thế so sánh, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng phía Nam.

Tiếp đó là dấu ấn triệu con tim hướng về ngày hội non sông kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.

Đây là sự kiện cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hàng loạt hoạt động diễn ra tại các địa điểm như Công viên Bến Bạch Đằng, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và các khu vực phụ cận, với các sự kiện đặc sắc như Con đường nhiếp ảnh, Lễ hội ánh sáng, trình diễn thiết bị bay không người lái (drone), Thuyền hoa đăng, Pháo hoa nghệ thuật, Thể thao dưới nước, Chương trình nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động dành cho gia đình chính sách và cá nhân có công,…

Khối Sỹ quan đại diện 5 cánh quân qua các cung đường thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tháng 4/2025 được xem là sự kiện lớn, đặc biệt và tập hợp được đông đảo nhân dân chưa từng có kể từ khi đất nước thống nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo là dấu ấn Thành phố nhanh chóng đề xuất sửa đổi Nghị quyết Quốc hội và hoàn thiện Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố, tạo động lực mạnh mẽ để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển trong giai đoạn mới; nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của Thành phố nghĩa tình; kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ; khánh thành, khởi công hàng loạt công trình dự án trọng điểm và đặc biệt khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ; du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế.

Phối cảnh depot của tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó là các dấu ấn Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong triển khai trường học số, bệnh viện số; hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, sâu đậm và Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh”; quốc phòng, an ninh được giữ vững, Lực lượng vũ trang Thành phố lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý; Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin.

Hoạt động công bố dấu ấn của Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động định kỳ hàng năm, tuy nhiên năm nay số lượng dấu ấn được tăng lên 12 so với 10 dấu ấn như công bố trước đây.

Có thể nói, năm 2025, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật mang ý nghĩa lịch sử và dấu ấn đặc biệt, mang tính bước ngoặt lớn cho sự phát triển, đổi mới của thành phố trong thời gian tới./.

