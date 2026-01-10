Huế: "Chiến dịch Quang Trung" xây nhà cho người dân vùng thiên tai về đích sớm

Sáng 10/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai tại xã Khe Tre, thành phố Huế.

Đây là những căn nhà cuối cùng được bàn giao, khép lại "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ của Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Khe Tre cùng các tổ chức đoàn thể đã huy động lực lượng, làm việc khẩn trương, liên tục để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố gửi lời tri ân tới các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ các gia đình sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị thiệt hại do bão lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế mong muốn các hộ dân được thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, chăm lo lao động, sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

Theo ông Hoàng Hải Minh, việc hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ là kết quả của những công trình xây dựng cụ thể, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đối với nhân dân; qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào, khẳng định quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau."

Sau hơn một tháng triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thành phố Huế đã hoàn thành sửa chữa 40 căn nhà bị hư hỏng vào ngày 27/12/2025 và xây dựng mới 5 căn nhà; trong đó, hai căn nhà mới tại xã Lộc An được bàn giao ngày 30/12/2025.

Chiến dịch hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với thời hạn yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các công trình được thi công bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn kết cấu, mỹ quan, phù hợp điều kiện sinh hoạt và nhu cầu sử dụng lâu dài của các hộ dân; đồng thời việc sửa chữa, gia cố kè bảo vệ nhà ở góp phần giảm thiểu nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Tre Dương Thanh Phước, trong quá trình triển khai "Chiến dịch Quang Trung," nhân dân trên địa bàn đã thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực phối hợp; các hộ dân và đơn vị thi công chủ động tham gia cùng lực lượng hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả, tiến độ và chất lượng công trình.

Chiến dịch đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Dịp này, ba hộ dân xã Khe Tre đã được trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cùng các phần quà của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Khe Tre./.

