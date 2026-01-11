Hải Phòng tăng cường quản lý kiểm dịch giết mổ động vật sau vụ đồ hộp Hạ Long

Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố nhiều tổ chức, cá nhân có hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ, sử dụng động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ dịch bệnh động vật xâm nhập, lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật.

Theo đó, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y giám sát, phát hiện, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh động vật, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định; triển khai thực hiện tốt việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung, đảm bảo động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giết mổ động vật, nhất là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng giao Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo các Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y phối hợp các phòng, ban chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định; tiêm vắcxin phòng bệnh cho động vật, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học; tổ chức giám sát dịch tới tận cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng; triển khai nghiêm việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thực phẩm bao gói sẵn; sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định theo trách nhiệm được giao.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thịt gia súc, gia cầm lưu thông trên thị trường; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm không có dấu kiểm soát giết mổ, không có tem kiểm tra vệ sinh thú y hoặc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định pháp luật

Các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật các quy định của pháp luật về giết mổ, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; không sử dụng hóa chất, chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, không tiêm thuốc an thần, không bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Thị Đào, hiện trên địa bàn thành phố có 2.181 cơ sở giết mổ; trong đó, có 9 cơ sở giết mổ tập trung; 2.172 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

Các cơ sở giết mổ tập trung của Hải Phòng được đầu tư xây dựng đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y về trang thiết bị, xử lý chất thải, quy trình giết mổ, nước sử dụng trong giết mổ, quy trình vệ sinh và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, có sự kiểm soát giết mổ của cán bộ thú y; sản phẩm giết mổ có dấu Kiểm soát giết mổ hoặc tem Kiểm tra vệ sinh thú y. Công suất giết mổ thực tế hiện nay khoảng 600-700 con lợn/ngày; 5000-7.000 con gia cầm/ngày.

Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ do 1 hộ gia đình tổ chức giết mổ, có diện tích chật hẹp không đủ không gian cho quá trình giết mổ, không phân chia khu sạch và khu bẩn riêng biệt; hoạt động giết mổ gia cầm thường diễn ra tại các chợ, khu vực đông dân cư do thói quen tiêu dùng sản phẩm gia cầm sống, giết mổ tại chỗ của người dân.

Công tác truy xuất nguồn gốc tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ gặp khó khăn, phần lớn các hộ giết mổ không có sổ theo dõi nhập động vật, xuất sản phẩm động vật; không lưu giữ hóa đơn chứng từ mua bán. Sau khi giết mổ, sản phẩm thịt được phân phối trực tiếp đến các chợ dân sinh hoặc các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Sau khi xảy ra vụ việc tại Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, Sở Công Thương Hải Phòng cũng đề nghị các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp, trao đổi với các đơn vị cung cấp hàng hóa để rà soát hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm hàng hóa đang kinh doanh; đồng thời lưu ý kiểm tra, rà soát đối với các sản phẩm thuộc diện dừng lưu thông, thu hồi (nếu có) theo thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, các siêu thị, cơ sở kinh doanh cũng tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ đối với hàng hóa thực phẩm kinh doanh trong hệ thống phân phối, góp phần phòng ngừa rủi ro, không để xảy ra việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 10/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng là Phạm Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng để điều tra vụ việc liên quan đến số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được nhập vào và sản xuất thành các sản phẩm đồ hộp của doanh nghiệp.

Như TTXVN đã thông tin, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Hải Phòng) đã phát hiện 02 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, trú tại 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, các mẫu phẩm thịt lợn trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm."

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng; Lê Bá Doanh; Nguyễn Thị Tuyến; Nguyễn Thị Lan; Đinh Thị Nghị; Nguyễn Bình Loan; Phạm Xuân Toan, Nguyễn Gia Đạt, Trịnh Hà Việt cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Cả 9 đối tượng này đều trú tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên./.

