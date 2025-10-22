Hà Nội: Khởi tố 3 bị can trong ổ nhóm giết mổ, kinh doanh thịt lợn bệnh

Ngày 22/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Đội 4, phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp các đơn vị: Đội 17, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội; Chi Cục chăn nuôi thú y; Công an xã Xuân Mai đồng loạt kiểm tra bắt giữ các đối tượng gồm: Bùi Thị Hoài Phương (sinh năm 1988) và chồng là Phạm Văn Đồng (sinh năm 1983) cùng trú tại xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Tiến hành kiểm tra tại quầy bán hàng của các đối tượng tại chợ Xuân Mai, xã Xuân Mai (Hà Nội) và tại nhà riêng tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội), tổ công tác đã phát hiện thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh.

Đáng chú ý, trong đó có số lượng lớn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng xác định, tổng số lợn dịch bệnh đã giết mổ để bán cho người dân làm thực phẩm là 837kg.

Bùi Thị Hoài Phương và Phạm Văn Đồng khai nhận, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn các huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức hoặc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình… với giá rẻ về bán kiếm lời.

Giá thịt lợn bình thường khoảng 60.000 đồng/kg, Phương, Đồng mua lợn dịch bệnh chỉ với giá khoảng 25.000 đồng/kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết. Nhận thức được đây là hành vi sai phạm song Đồng vẫn cố tình thực hiện.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định một phần số thịt lợn yếu, bị dịch bệnh trên là do Đồng thu mua từ trang trại chăn nuôi tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú (Hà Nội) của đối tượng Lê Phú Hiệp (sinh năm 1973) về giết mổ để bán.

Tại đây, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) khám xét, phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh và phối hợp cùng Chi cục thú y lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I.

Lê Phú Hiệp (vốn là kỹ sư thú y) khai nhận, thời gian gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại của mình có dấu hiệu dịch bệnh tả châu Phi, theo quy định, sẽ phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm, tiêu hủy.

Tuy nhiên do sợ thua lỗ, Hiệp đã bí mật liên hệ với Phạm Văn Đồng trao đổi, bán số lợn dịch bệnh yếu sắp chết để Đồng về mổ bán cho người dân làm thực phẩm với giá rẻ.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ mẫu thu giữ của Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng tại chợ Xuân Mai và tại nhà riêng cùng với mẫu thu giữ tại trang trại lợn của của Lê Phú Hiệp đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan công an xác định, hành vi của Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm."

Đối với 723 con lợn, có tổng trọng lượng khoảng 61 tấn, mắc dịch bệnh tại trang trại của Lê Phú Hiệp, lực lượng chức năng đã bàn giao cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

