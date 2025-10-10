Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt kiểm soát vận chuyển và giết mổ

Ngày 10/10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội nghị triển khai một số giải pháp, tổ chức phối hợp trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với tham dự của lãnh đạo ngành nông nghiệp và mô trường thành phố, đại diện các hộ, trang trại chăn nuôi trên địa bàn khu vực 3 Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố, ông Lê Viết Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tổng đàn lợn của thành phố hiện hiện có hơn 1,3 triệu con của gần 4.000 cơ sở chăn nuôi. Các trang trại quy mô lớn trên địa bàn thành phố chỉ chiếm hơn 5% tổng số cơ sở nhưng nuôi tới 71% tổng đàn, điều này cho thấy xu hướng tập trung, chuyên nghiệp hóa trong ngành chăn nuôi của thành phố ngày càng cao.

Tính đến ngày 9/10, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 14 ổ dịch tại 22 hộ/10 xã, với tổng số gần 800 con lợn bị tiêu hủy.

Trên địa bàn thành phố hiện có 57 cơ sở giết mổ lợn tập trung. Từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan chức năng của thành phố đã phát hiện và xử lý một trường hợp nhập lợn tả châu Phi về cơ sở giết mổ, cơ quan chức năng đã xử lý và tiêu hủy 152 con lợn bị bệnh.

Theo ông Lê Viết Bảo, trước tình hình trên, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố đã và đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi, kiểm soát nghiêm việc vận chuyển, giết mổ và trung chuyển lợn; đồng thời duy trì các chuỗi sản xuất lợn an toàn dịch bệnh.

Tại các cơ sở giết mổ tất cả lô lợn nhập phải có giấy kiểm dịch hợp lệ, nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra lâm sàng trước khi giết mổ; ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã yêu cầu các cơ sở giết mổ tập trung phát hiện lợn có dấu hiệu nghi ngờ bệnh, phải dừng giết mổ và tiêu hủy theo quy định.

Công tác phòng, chống tại các điểm trung chuyển cũng đang được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung chỉ đạo và có các giải pháp quản lý chặt chẽ. Cụ thể, 5 điểm trung chuyển của 4 doanh nghiệp (Công ty CP, Công ty CJ, Công ty Japfa, Công ty Làng Sen) được yêu cầu bố trí khu cách ly riêng, khai báo kiểm tra lâm sàng từng lô lợn, ghi chép nhật ký nhập xuất, vệ sinh khử trùng định kỳ.

Cùng với đó, hiện nay Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm giám sát, xử lý dịch kịp thời, báo cáo chính xác tình hình dịch bệnh và huy động nguồn lực tại chỗ để tiêu hủy động vật mắc bệnh, khoanh vùng ổ dịch, không để lây lan.

Tại hội nghị, một số đại diện trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn khu vực 3 cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm, phương pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh ứng phó với dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi, địa phương cũng đã kiến nghị đến các vấn đề hỗ trợ chi phí tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi; xử lý vấn đề ô nhiễm trong quá trình chăn nuôi…

Một số ý kiến cho rằng, Nhà nước cần có chế tài xử phạt thật nặng mang tính răn đe đối với các trường hợp giấu, không khai báo dịch, "tuồn" lợn bệnh ra ngoài thị trường.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Chi cục Thú y và Chăn nuôi, các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp, trạng trại trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi đối với cộng đồng, thị trường tiêu dùng.

Các địa phương cũng như phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dần chuyển qua chăn nuôi quy mô lớn, tập trung trong vùng quy hoạch để thực hiện tốt hơn về phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị, thời gian tới chính quyền cấp xã trên địa bàn thành phố cần tính toán lại bộ máy, nhân lực, vật lực trong phòng, chống dịch trên đàn vật nuôi để khi dịch bệnh xảy ra sẽ có sẵn lực lượng để xử lý, khống chế dịch bệnh kịp thời.

Đối với nguồn thực phẩm chuẩn bị phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình nguồn cung ứng thực phẩm của người dân, doanh nghiệp ra thị trường; trong đó đặc biệt chú trọng vào khâu an toàn thực phẩm…./.

TP Hồ Chí Minh xử phạt trường hợp giấu, không khai báo ổ dịch tả lợn châu Phi Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính các hộ giấu ổ dịch tả lợn châu Phi, tăng cường kiểm soát, phòng dịch để bảo vệ đàn heo và nguồn cung cuối năm.