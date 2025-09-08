TP Hồ Chí Minh xử phạt trường hợp giấu, không khai báo ổ dịch tả lợn châu Phi

Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết từ ngày 26/7 đến nay trên địa bàn 7 xã Hòa Hội, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Long Hải, Bình Giã, Châu Đức và Bàu Lâm đã ghi nhận 13 ổ dịch tả lợn châu Phi, với tổng số lợn đã tiêu hủy 409 con, trọng lượng tiêu hủy là 15.438kg.

Điều đáng nói, đã xảy ra tình trạng giấu, không khai báo ổ dịch. Trong đó, xã Xuân Sơn, Bình Giã và Châu Đức ghi nhận từ hai ổ dịch trở lên.

Đáng chú ý, tại xã Châu Đức, đã có 3 hộ dân còn che giấu, không khai báo kịp thời ổ dịch, khiến dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

Ủy ban Nhân dân các xã đã xử phạt hành chính những trường hợp vi phạm với tổng số tiền 8,5 triệu đồng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố có tổng đàn lợn khoảng hơn 1,26 triệu con, trong đó gần một nửa nuôi tập trung tại các trang trại, còn lại là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ. Đây là yếu tố khiến công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước.

Ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan là rất cao nếu các hộ nuôi không tuân thủ nghiêm biện pháp an toàn sinh học.

Cơ quan chuyên môn của thành phố đã đề nghị các địa phương phải khẩn trương tiêu hủy lợn bệnh, phun thuốc khử trùng, vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Cùng đó, rà soát, tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, viêm da nổi cục.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ lợn, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, vứt xác lợn bệnh gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không “bán chạy” khi có lợn nghi mắc bệnh.

Ngành nông nghiệp thành phố cũng kêu gọi người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng dịch, chấp hành nghiêm quy định thú y, nhằm bảo vệ đàn heo và giảm thiểu thiệt hại kinh tế./.

Quyết liệt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm nguồn cung cuối năm Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu có giải pháp phù hợp, căn cơ để kiểm soát dịch, bổ sung chế tài xử lý nghiêm các hành vi phát tán dịch bệnh; bảo đảm nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm