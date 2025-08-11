Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi

Ngày 11/8, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa-Vũng Tàu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết hiện trên địa bàn xã Xuân Sơn, xã Long Hải đã xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy 38 con lợn con.

Như vậy, từ cuối tháng 7/2025 đến nay trên địa bàn đã xuất hiện 4 ổ dịch tiêu hủy 108 con, với trọng lượng 5.113kg.

Theo đó, hai ổ dịch mới xuất hiện tại xã Xuân Sơn và xã Long Hải có dấu hiệu nghi ngờ bệnh vào các ngày 4 và 6/8. Ngay sau khi nghi ngờ ổ dịch lực lượng thú y đã phối hợp với địa phương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

Kết quả từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định cả hai mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn có xét nghiệm dương tính với dịch tả châu Phi.

Cụ thể, tại hộ ông Nguyễn Văn Nhàn ngụ tại ấp Sơn Lập, xã Xuân Sơn. Tổng đàn lợn có 31 con lợn thịt. Đến nay đã tiêu hủy 31/31 con, với tổng trọng lượng là 1.894 kg; Hộ ông Phạm Văn Thuân ở tổ 10, ấp Phước Lâm, xã Long Hải. Tổng đàn lợn là 8 con (1 lợn nái, 7 lợn thịt). Đến nay đã tiêu hủy 7/8 con lợn thịt, với tổng trọng lượng là 214kg.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi, Trồng trọt và Khuyến nông địa phương phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các xã đang có dịch tả lợn châu Phi triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó: tiêu hủy lợn bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại 3 lần/tuần trong 2 tuần liên tiếp, cấp phát vật tư phòng dịch và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.

Đồng thời, yêu cầu chủ hộ chăn nuôi nghiêm cấm vận chuyển, bán tháo hoặc tiếp nhận đàn mới trong thời gian theo dõi dịch.

Ngành chức năng cũng đã tiến hành giám sát chặt tình hình dịch tại các khu vực lân cận, tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ lợn trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vứt xác lợn chết gây ô nhiễm môi trường.

Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa-Vũng Tàu đã khuyến cáo người chăn nuôi, diễn biến của dịch tả lợn châu Phi sẽ còn phức tạp, nhất là trong thời điểm thời tiết mưa, nắng thất thường sẽ là cơ hội cho dịch bùng phát mạnh.

Người chăn nuôi cần tiến hành tổng vệ sinh, phun khử trùng định kỳ trong vùng bị dịch và vùng giám sát; tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã điều tra, khoanh vùng và dập dịch; hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm phòng vaccine theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường…/.

