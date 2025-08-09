Lâm Đồng ngăn chặn một vụ vận chuyển lợn nghi nhiễm bệnh dịch tả châu Phi

Ngày 9/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý một tài xế xe tải chở lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi.

Trước đó, vào chiều tối 8/8, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 2, thuộc địa bàn xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình tuần tra, tổ phát hiện tài xế Nguyễn Văn Tứ (64 tuổi, hộ khẩu tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 72N - 8096 chở 4 con lợn (tổng trọng lượng gần 350kg) trên xe.

Tài xế Tứ khai nhận mua 4 con lợn trên của một người dân ở xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng với số tiền 21 triệu đồng và đang vận chuyển đến bán cho một người dân ở xã Đắk Song để giết mổ.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã kiểm tra kỹ và phát hiện tất cả số lợn trên có dấu hiệu nổi nhiều mẩn đỏ trên da. Số lợn này nằm xuống sàn xe tải, miệng chảy nhiều nước dãi và có nhiều biểu hiện nghi nhiễm dịch tả châu Phi.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận về việc số lợn trên không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Công an xã Đắk Song hiện đã tạm giữ số lợn nói trên và Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Đắk Song-Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến chiều 7/8, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, tiêu hủy hơn 750 con lợn mắc bệnh, chết (tổng trọng lượng gần 35 tấn) vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Hiện toàn tỉnh còn 6 xã có đàn lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy do dịch bệnh này chưa qua 21 ngày.

Các ngành chức năng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ lợn nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 1/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn yêu cầu triển khai mạnh, hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện chặt chẽ công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận vận chuyển động vật theo quy định, đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh./.

Phát hiện vận chuyển 220 con lợn nghi mắc dịch tả lợn châu Phi tại Gia Lai Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số lợn trên và thực hiện các biện pháp tiêu hủy theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.