Tuyên Quang: 96 xã, phường xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 96/124 xã, phường của Tuyên Quang, với tổng số 2.748 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng cộng buộc tiêu hủy 32.323 con lợn với khối lượng trên 1.800 tấn.

Lực lượng chức năng xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 96/124 xã, phường, thuộc 807 thôn với tổng số 2.748 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng.

Tỉnh buộc tiêu hủy tổng cộng 32.323 con lợn với khối lượng trên 1.800 tấn.

Tỉnh đã thành lập 41 tổ kiểm tra, tổ hỗ trợ tại địa bàn các xã bùng phát dịch bệnh nhanh, lập 23 chốt kiểm dịch tại các xã, phường đã công bố dịch.

Tổng số hóa chất đã sử dụng là 8.203 lít hóa chất, hơn 174 tấn vôi bột để xử lý tiêu hủy và phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi tại hộ có dịch và các hộ xung quanh./.

