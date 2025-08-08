Tuyên Quang: 96 xã, phường xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 96/124 xã, phường, thuộc 807 thôn với tổng số 2.748 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng.

Tỉnh buộc tiêu hủy tổng cộng 32.323 con lợn với khối lượng trên 1.800 tấn.

Tỉnh đã thành lập 41 tổ kiểm tra, tổ hỗ trợ tại địa bàn các xã bùng phát dịch bệnh nhanh, lập 23 chốt kiểm dịch tại các xã, phường đã công bố dịch.

Tổng số hóa chất đã sử dụng là 8.203 lít hóa chất, hơn 174 tấn vôi bột để xử lý tiêu hủy và phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi tại hộ có dịch và các hộ xung quanh./.

Phát hiện vận chuyển 220 con lợn nghi mắc dịch tả lợn châu Phi tại Gia Lai Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số lợn trên và thực hiện các biện pháp tiêu hủy theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.