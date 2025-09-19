Xã hội

Hà Nội siết chặt quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Hà Nội hướng dẫn các địa phương thiết lập điểm giết mổ tạm thời, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; rà soát nâng công suất, kiểm soát điều kiện an toàn tại các cơ sở hiện có.

Lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh ra thị trường. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh ra thị trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm tăng cường công tác quản lý và xử lý dứt điểm các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo điều kiện trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc và các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch các điểm giết mổ, hướng tới đồng bộ, hiện đại (báo cáo trong tháng 9/2025); đồng thời, hướng dẫn các địa phương thiết lập điểm giết mổ tạm thời, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; rà soát nâng công suất, kiểm soát điều kiện an toàn tại các cơ sở hiện có.

Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý theo đúng quy định để đưa các dự án đầu tư vào khai thác, sử dụng theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng;” tăng cường bố trí cán bộ thú y về cơ sở...

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, xử lý nghiêm hàng không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu đầu tư Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm cấp vùng tại Hà Nội. Trung tâm có năng lực kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm định chất lượng, chống hàng giả, hỗ trợ công tác quản lý thị trường.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 700 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, phần lớn trong số đó, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để được phép hoạt động.

Trong khi đó, các sơ sở giết mổ tập trung được phê duyệt, nhưng hoạt động chưa thật sự hiệu quả.

Thành phố đang xây dựng chế tài xử lý nghiêm, tiến tới loại bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện, đồng thời, từng bước đưa các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (khoảng 126.000 hộ) vào vùng quy hoạch.../.

