Chiến dịch Quang Trung tại Huế: Dưới những ngôi nhà thắm đậm nghĩa tình

Sau những tháng ngày chồng chất mất mát vì thiên tai, niềm vui giản dị đã trở lại trong từng bữa cơm, giấc ngủ của người dân vùng tái định cư ở thành phố Huế.

Những ngôi nhà mới được dựng lên trong Chiến dịch Quang Trung không chỉ che mưa, chắn gió, mà còn là điểm tựa để người dân an tâm ổn định cuộc sống, cảm nhận trọn vẹn sự đùm bọc, yêu thương của quân đội và chính quyền địa phương.

Cuộc sống trong những mái ấm mới

Chập tối, trong căn nhà mới vừa được bàn giao tại xã Lộc An, bà Võ Thị Trâm cẩn thận dọn bữa cơm tối cho gia đình. Mâm cơm vẫn quen thuộc với bát canh, đĩa rau, vài con cá kho – những món ăn giản dị như bao ngày trước.

Thế nhưng, theo lời bà Trâm, bữa cơm hôm nay ngon miệng hơn hẳn, bởi được ăn trong căn nhà vững chãi, sáng sủa, không còn cảnh mưa tạt, gió lùa như trước.

Nhìn quanh nhà, ánh mắt bà Trâm chất chứa niềm vui: “Nhà mới chưa sắm sửa được nhiều, nhưng chỉ cần chắc chắn thế này là đủ rồi. Ngồi ăn mà lòng nhẹ hẳn.”

Sau bữa cơm tối, bà Trâm bước vào phòng ngủ. Với bà, điều tưởng chừng giản đơn ấy lại là niềm mong mỏi suốt bao năm qua. Trước đây, mỗi đêm mưa xuống là một đêm trằn trọc, lo sợ nhà sập, mái tốc.

Giờ đây, trong căn phòng mới, bà có thể ngủ một giấc tròn đầy, không còn nơm nớp lo âu.Ở căn phòng bên cạnh, đứa cháu nội của bà Trâm cũng ríu rít sắp xếp góc học tập mới.

Bàn học đặt sát cửa sổ, ánh điện sáng rõ. Em vui mừng khoe với cả nhà rằng từ nay sẽ học chăm ngoan hơn và dự tính mời các bạn đến chơi.

Trên miền núi xã Khe Tre, gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên những ngày qua gần như không ngủ. Nhưng đó không phải vì lo lắng, mà vì niềm vui quá lớn khi được bước vào ngôi nhà mới sau những tháng ngày mất mát.

Chồng thường xuyên đi làm thuê xa, ở nhà chỉ một mình bà Khuyên quanh quẩn, suốt 3 năm qua vì bệnh tật. Chỉ vài tháng trước, trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, bà Khuyên như đứng trên bờ vực sụp đổ. Ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản tích góp cả đời của hai vợ chồng bị dòng nước lũ cuốn trôi chỉ sau một đêm.

Khi được lực lượng chức năng di dời khẩn cấp, bà rời nhà trong vội vã. Sáng hôm sau quay lại, tất cả đã không còn, chỉ sót lại vài chiếc bát vỡ.

Hai vợ chồng bà Khuyên không biết phải bắt đầu lại cuộc sống từ đâu khi trở về bàn tay trắng.

Giữa lúc ấy, “ngọn lửa” hy vọng bất ngờ sáng lên khi gia đình nhận thông tin được cấp đất, xây nhà mới. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, hai vợ chồng đã có nhà. Ngôi nhà được dựng nên từ một phần sự hỗ trợ của các cấp chính quyền.

Bà Khuyên bộc bạch, số tiền xây nhà còn lại, hai vợ chồng sẽ tiếp tục phấn đấu và tích góp để hoàn thiện.

Dù chưa lớn bằng căn nhà cũ, nhưng ngôi nhà mới được xây dựng trên mảnh đất khu tái định cư khang trang, đường sá rộng rãi, có hệ thống chiếu sáng, gần trung tâm, giúp gia đình bà không còn nơm nớp lo sợ sạt lở mỗi mùa mưa lũ.

Cách đó không xa, trong căn nhà nhỏ vừa được bàn giao, bà Nguyễn Thị Hiệp (70 tuổi) sống một mình, chậm rãi sắp xếp lại đồ đạc. Dù mệt mỏi vì bệnh cao huyết áp, nhưng khi hay tin được trao nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Hiệp.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ công năng với phòng khách, phòng ngủ, bếp, công trình vệ sinh và khoảng sân nhỏ phía trước. Gian bếp được trang bị tủ bếp sạch sẽ, phù hợp với sinh hoạt của người lớn tuổi.

Con trai bà Hiệp, anh Nguyễn Minh Thái cho hay, ban đầu, bà Hiệp chỉ muốn ở lại mảnh đất cũ để dựng tạm chòi sinh sống. Tuy nhiên, trước sự động viên của chính quyền và con cái, bà quyết định chuyển lên khu tái định cư, nơi có hạ tầng đồng bộ và gần trung tâm, chợ búa thuận tiện. Giờ đây, anh đã có thể an tâm hơn khi bà Hiệp có chỗ ở kiên cố, an toàn; mặt khác, anh cũng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già.

Đùm bọc và yêu thương

Trong ngày chia tay các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế), vợ chồng già ông Trần Văn Viến và bà Trần Thị Chuồn (xã Khe Tre) bịn rịn nắm tay từng người lính như không muốn rời. Hơn một tháng gắn bó, ông bà đã thực sự xem những người lính Cụ Hồ như con cháu một nhà.

Khi Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, xúc động nói lời chia tay: “Trong thời gian xây nhà, nếu anh em có điều gì chưa phải, mong hai bác và gia đình thông cảm.”

Bà Chuồn liền vỗ vai những chàng lính trẻ, xuýt xoa: “Được ri (vậy) là ông mệ (bà) vui lắm rồi.” Câu nói mộc mạc, chân tình ấy đã nói lên trọn nghĩa tình quân – dân gắn bó, keo sơn giữa những người lính và nhân dân sau những ngày cùng nhau vượt qua mưa nắng.

Những mái nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung không chỉ được dựng lên từ hồ vữa, gạch ngói, mà còn được xây bằng mồ hôi, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6.

Suốt hơn một tháng ròng, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại công trường, làm xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ, vượt nắng thắng mưa để bảo đảm tiến độ và chất lượng từng hạng mục.

Khi đêm xuống, nhiều chiến sĩ vẫn tiếp tục bốc vác, vận chuyển vật liệu, tranh thủ từng giờ để kịp bàn giao nhà cho người dân.

Phần lớn cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6 còn rất trẻ, trong đó không ít người lần đầu “xắn tay áo” làm thợ xây. Chiến sỹ Huỳnh Ngọc Anh, Đại đội 1, Trung đoàn 6 chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng có kinh nghiệm xây nhà, nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch Quang Trung đã học hỏi được nhiều việc như cắt sắt, trộn hồ, đổ bê tông và hầu hết các công đoạn khác.”

Theo Thượng úy Đặng Nhật Minh, Chính trị viên Đại đội 1, những ngày tham gia chiến dịch tuy không dài nhưng để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. “Đây có thể coi là chuyến hành quân dài nhất của chúng tôi – hành quân vì Nhân dân, để gần dân, hiểu dân và học được rất nhiều điều,” anh nói.

Những ngày đầu, khối lượng công việc lớn trong khi thời tiết mưa liên tục khiến việc đào móng, đổ bê tông gặp nhiều khó khăn. Nhà thầu và các chiến sỹ Trung đoàn 6 phải căng bạt che chắn, vừa thi công vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật. Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng đã chủ động điều chỉnh tiến độ, tăng ca, tăng kíp, hoàn thành công trình vượt kế hoạch, kịp bàn giao nhà để người dân an tâm chuẩn bị đón Tết.

Song hành với nỗ lực của bộ đội là sự đùm bọc, sẻ chia của nhân dân. Trong những ngày nắng nóng, người dân và bà con quanh khu tái định cư thường mang nước uống, đồ ăn đến động viên bộ đội.

Những lời hỏi thăm giản dị nơi công trường đã góp phần tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ lao động hăng say hơn và thắt chặt tình quân – dân giữa gian khó.

Những ngày đầu chuyển về nơi ở mới, bà Khuyên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Ngoài sự quan tâm, hỏi han thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ, bà cũng dần làm quen với các hộ dân xung quanh, để sau này “tối lửa, tắt đèn có nhau”, cùng xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất tái định cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Tre Trần Văn Quang cho biết, cùng với việc hỗ trợ ba hộ gia đình gồm ông Viến, bà Khuyên và bà Hiệp ổn định nơi ở mới, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất.

Đối với các hộ có đất sản xuất, sinh kế gắn với nông nghiệp, địa phương sẽ hỗ trợ cây, con giống nhằm giúp người dân sớm khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

Chiến dịch Quang Trung tại Huế đã khép lại bằng những ngôi nhà mới vững chãi, an toàn. Nhưng hơn cả những bức tường gạch, mái ngói kiên cố, điều ở lại lâu dài chính là niềm tin, sự ấm áp và hy vọng được dựng xây trong lòng người dân.

Những mái ấm mới hôm nay không chỉ giúp người dân an cư, mà còn tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên sau thiên tai – đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” mà Chiến dịch Quang Trung đã và đang lan tỏa./.

