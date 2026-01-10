Tuyên án sơ thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn liên quan sân bay Nha Trang cũ

Sáng 10/1, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên án đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo có chức vụ, quyền hạn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc thu hồi đất, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư thực hiện dự án nên để Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo," cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng lợi dụng ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật chiếm đoạt tài sản của người khác.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, tính chất, mức độ và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù; Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù; Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) 2 năm 6 tháng tù.

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” Hội đồng xét xử tuyên mức án đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) 11 năm tù; Trần Hữu Định (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) 7 năm 6 tháng tù.

Vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất có vị trí đắc địa giáp đường Trần Phú, giáp biển, thuộc quyền quản lý của Trường Sỹ quan Không quân.

Từ năm 2015-2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi bàn giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất…

Trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã làm trái trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đã bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Đối với các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu. Bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng, nhưng bị cáo Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, thu hơn 7.032 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách hàng, thu tiền chênh; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty số tiền hơn 1.076 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.

Về phần dân sự, các bị cáo Hậu, Hằng, Định phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại trong vụ án, tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng. Tòa cũng tuyên thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền hưởng lợi bất chính của bị cáo Trần Hữu Định khi thu tiền chênh trong quá trình nhượng lại các lô đất cho khách hàng./.

Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trong vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa Tòa án quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng nhiều cựu cán bộ tỉnh Khánh Hòa và nguyên cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng trong vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa.