Lai Châu bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa qua biên giới

Ngày 9/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa Trung Quốc qua biên giới về Việt Nam.

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 8/1, tại khu vực Mốc 67 (2) + khoảng 5.500m hướng về Mốc 68 (2) thuộc bản Ma Ly Pho, xã Phong Thổ, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đồng chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng phát hiện, bắt quả tang đối tượng P.L.S (trú tại bản Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu) về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.

Tang vật thu giữ là 8 hộp nghi là pháo hoa có tổng khối lượng 15,5kg, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Đấu tranh khai thác nhanh, P.L.S khai nhận được thuê vận chuyển số pháo hoa trên từ Trung Quốc về Việt Nam để nhận 500.000 đồng tiền công. Số pháo hoa này do một đối tượng thuê P.L.S vận chuyển từ Trung Quốc qua con suối ở biên giới về Việt Nam.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và thu giữ số pháo, tạm giữ P.L.S. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.

