Can thiệp cắt phản xạ gân cơ sinh đôi giúp bệnh nhi phục hồi dáng đi

Chiều 9/1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết một bệnh nhi 15 tuổi bị co rút gân gót hai bên đã được phẫu thuật thành công, mở ra cơ hội phục hồi khả năng vận động sau nhiều năm sống chung với di chứng này.

Bệnh nhi là T.T.T (sinh năm 2011), trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Theo gia đình, T có tiền sử u máu vùng mặt bẩm sinh và được điều trị tại nhiều cơ sở y tế ngay từ khi mới chào đời.

Quá trình bệnh khiến trẻ chậm phát triển vận động, đến khoảng 4-5 tuổi mới có thể đi lại. Tuy nhiên, hai chi dưới yếu, kèm di chứng co rút gân gót (gân Achilles) hai bên do cơ sinh đôi co rút kéo dài, gây biến dạng bàn chân.

Trước phẫu thuật, bệnh nhi T đi lại rất khó khăn, thường xuyên phải đi kiễng gót do tình trạng tăng phản xạ và co rút gân cơ kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập và tâm lý.

Cơ hội điều trị đến với bệnh nhi khi em được tiếp nhận trong Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, diễn ra từ ngày 24 đến 28/11/2025 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Chương trình do Trung tâm II (Sở Y tế tỉnh Phú Thọ), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup).

Sau khi thăm khám, các bác sỹ đã chỉ định phẫu thuật cắt phản xạ gân cơ sinh đôi nhằm giảm tình trạng tăng phản xạ, giải phóng co rút gân và cải thiện dáng đi cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, trẻ được bó bột chỉnh hình để cố định bàn chân ở tư thế phù hợp. Quá trình hậu phẫu diễn biến thuận lợi, không ghi nhận biến chứng. Ngày 19/12/2025, bệnh nhi được tái khám và thay bột.

Sáng 9/1/2026, T.T.T được tháo bột, chuyển sang sử dụng máng chân định hình và hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng tại nhà. Những bước đi đầu tiên với bàn chân đứng thẳng, không còn kiễng gót đã mang lại niềm xúc động cho gia đình và đội ngũ y bác sỹ.

Theo đánh giá chuyên môn, nếu tuân thủ tốt phác đồ tập luyện và tái khám định kỳ, bệnh nhi có nhiều khả năng cải thiện rõ rệt khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật tại Phú Thọ đã mang lại cơ hội điều trị, phục hồi và hy vọng cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

