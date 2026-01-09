Cộng đồng người Việt tại Mỹ hướng về Đại hội XIV của Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV diễn ra ngày 19-25/1, Câu lạc bộ doanh nhân và những người yêu nước vùng DMV (các khu vực Washington DC, Maryland và Virginia của Mỹ) đã bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc của cộng đồng kiều bào, doanh nhân và trí thức Việt Nam tại Mỹ đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.



Trong Thư chúc mừng gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đoàn Chủ tịch Đại hội, Câu lạc bộ nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng then chốt.

Cộng đồng doanh nhân và kiều bào Việt Nam tại Mỹ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và kỳ vọng vào các định hướng chiến lược của Đại hội, đặc biệt là cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư chất lượng cao và phát triển bền vững.



Là những doanh nhân, trí thức người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, các thành viên Câu lạc bộ khẳng định luôn ý thức sâu sắc về vai trò của kiều bào trong việc huy động nguồn lực tài chính, tri thức, công nghệ và mạng lưới quốc tế, góp phần kết nối đầu tư-thương mại-đổi mới sáng tạo, đưa hàng hóa, dịch vụ, văn hóa và thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu, trong đó có thị trường Mỹ.



Câu lạc bộ doanh nhân và những người yêu nước vùng DMV cam kết tiếp tục đồng hành cùng các chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, tích cực làm nhịp cầu kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia Việt kiều với các địa phương, khu công nghiệp, dự án trọng điểm trong nước; qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư hiệu quả, minh bạch và bền vững, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.



Câu lạc bộ bày tỏ tin tưởng với tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ đề ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.



Thay mặt các doanh nhân và những người yêu nước vùng DMV, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Quang Thanh ký Thư chúc mừng, gửi gắm niềm tin và lời chúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công rực rỡ, đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng./.

