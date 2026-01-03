Xã hội

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela lập kênh liên lạc khẩn cấp

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ thông báo đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1.

Phi Hùng
Trực thăng bay qua khu vực khói bốc lên từ loạt vụ nổ ở thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Trực thăng bay qua khu vực khói bốc lên từ loạt vụ nổ ở thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 3/1/2026. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ thông báo đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau khi Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1.

Đại sứ xác nhận 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình và 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cùng 2 Việt kiều đều an toàn.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh liên lạc khẩn cấp. Số điện thoại bảo hộ công dân tại Venezuela: (+58)4242211016./.

Một khu dân cư tại Maiquetia, Venezuela ngày 1/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công vào các khu dân cư

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống."

