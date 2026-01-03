Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn

Sau khi có thông tin về việc Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1, phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh đã liên lạc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ để nắm bắt tình hình công dân Việt Nam tại đây.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn./.

Các hãng hàng không Việt Nam không có đường bay qua Venezuela Hiện các Hãng hàng không Việt Nam không có đường bay nào qua không phận Venezuela trước bối cảnh Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela.