Phản ứng quốc tế về việc Mỹ tấn công Venezuela tiếp tục gia tăng

Ngày 3/1 (giờ địa phương), Nam Phi đã kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau hành động quân sự đơn phương của Mỹ tại Venezuela.

Trong tuyên bố, Bộ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cần sớm họp khẩn để xem xét tình hình.

Nam Phi cho rằng các hành động quân sự của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó quy định các quốc gia thành viên phải kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

Tuyên bố cũng nêu rõ Hiến chương Liên hợp quốc không cho phép can thiệp quân sự từ bên ngoài vào những vấn đề về cơ bản thuộc thẩm quyền nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước điều mà Pretoria mô tả là "cuộc xâm lược quân sự" của Mỹ nhằm vào Venezuela, cũng như việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân.

Trong khi đó, ngày 3/1, Thụy Sĩ đã kêu gọi giảm căng thẳng, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế sau các diễn biến tại Venezuela.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nhấn mạnh việc tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm lệnh cấm sử dụng vũ lực và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền, đồng thời cho biết hiện chưa có thông tin về công dân Thụy Sĩ bị ảnh hưởng. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Venezuela đang theo dõi sát tình hình.

Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng không đồng tình với cuộc tấn công của Mỹ tại Venezuela. Viết trên mạng xã hội X, ông Sanchez chỉ trích "sự can thiệp vi phạm luật pháp quốc tế và đẩy khu vực đến một tương lai bất ổn và xung đột. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hãy nghĩ đến người dân, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và xây dựng một quá trình chuyển đổi công bằng, có đối thoại.''

Tương tự, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide chỉ trích việc Mỹ sử dụng vũ lực tại Venezuela, cho rằng hành động này không phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh luật quốc tế có tính phổ quát và kêu gọi công bố đầy đủ các thông tin liên quan đến chiến dịch, đồng thời khẳng định một quá trình chuyển đổi hòa bình, thông qua các tiến trình chính trị toàn diện và tôn trọng quyền của người dân, là con đường khả thi duy nhất đối với Venezuela.

Cùng với Na Uy, nhiều nước châu Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ... cũng bày tỏ sự không đồng tình với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela./.

Biểu tình phản đối tấn công Venezuela nổ ra tại nhiều thành phố ở Mỹ Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C mang theo quốc kỳ Venezuela và các biểu ngữ như “Không chiến tranh ở Venezuela,'' “Không đổ máu vì dầu mỏ”.