Brazil: Cướp tấn công xe tải gây tai nạn giao thông, 6 người thiệt mạng

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ cướp xe tải ngày 5/1 tại bang Parana, miền Nam Brazil.

Theo Cảnh sát Quốc lộ Liên bang Brazil, vụ việc xảy ra tại khu Campina Grande do Sul, thuộc vùng đô thị Curitiba - thủ phủ bang Parana.

Tất cả các nạn nhân đều ở trên một chiếc xe van chở khách, đang trên đường về Curitiba thì va chạm khi chiếc xe tải bị tấn công.

Trên chiếc xe chở khách có khoảng 21 người, đều là cư dân thành phố Campo Largo, vừa trở về sau khi tham dự một buổi sinh hoạt tôn giáo tại thành phố Sao Paulo.

Tài xế xe tải cho biết ông đang di chuyển theo hướng Sao Paulo thì bị các đối tượng đi trên một xe tải khác chặn lại. Những kẻ tấn công đã nổ nhiều phát súng khi tiếp cận phương tiện, song không gây thương tích.

Sau đó, chúng buộc tài xế quay đầu xe về hướng Curitiba, khiến xe dừng lại trên một đoạn đường dốc.

Các đối tượng đã ép tài xế nhảy khỏi xe và nhả phanh, khiến xe tải trôi ngược xuống dốc, đâm trực diện vào xe van chở khách đang lưu thông phía sau.

Lực lượng chức năng Brazil đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm các nghi phạm liên quan./.

Thái Lan: Nhóm đối tượng có vũ trang cướp tiệm vàng tại trung tâm thương mại Khoảng 10 đối tượng nam giới che mặt và có trang bị vũ trang đã bắt giữ tạm thời một nhân viên bảo vệ làm con tin, chĩa súng đe dọa nhân viên tiệm vàng, cướp đi số trang sức trị giá hơn 740.000 USD.