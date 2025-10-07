Thái Lan: Nhóm đối tượng có vũ trang cướp tiệm vàng tại trung tâm thương mại

Ngày 6/10, người phát ngôn Quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho biết lực lượng quân đội đang truy lùng nhóm đối tượng có vũ trang thực hiện vụ cướp tiệm vàng trị giá khoảng 24 triệu baht (hơn 740.000 USD) tại một trung tâm thương mại ở miền Nam nước này, khiến một binh sĩ trọng thương.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 18h29 ngày 5/10 tại Trung tâm thương mại Big C ở quận Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat. Khoảng 10 đối tượng nam giới mặc đồ đen, che mặt và có trang bị vũ trang đã bắt giữ tạm thời một nhân viên bảo vệ làm con tin, chĩa súng đe dọa nhân viên tiệm vàng và cướp đi số trang sức trị giá khoảng 24 triệu baht.

Thiếu tướng Winthai cho biết trong lúc xảy ra vụ việc, Trung sỹ Burit Radachai (27 tuổi) - đang mua sắm tại trung tâm thương mại, đã bị bắn nhiều phát và hiện đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo người phát ngôn Quân đội Thái Lan, vụ cướp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nhóm nghi phạm đã rải đinh và cài chất nổ dọc theo tuyến đường tẩu thoát nhằm cản trở lực lượng truy đuổi.

Các nhà điều tra cho biết đã phát hiện 2 xe bán tải nghi được nhóm cướp sử dụng, bị bỏ lại tại một đồn điền cọ ở quận Waeng, tỉnh Narathiwat, cách biên giới Thái Lan-Malaysia khoảng 1 km.

Giới chức Thái Lan nhận định vụ cướp không chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản mà có thể còn nhằm gây hoang mang trong dân chúng và huy động kinh phí cho các hoạt động của lực lượng nổi dậy.

Trong những năm gần đây, khu vực miền Nam nước này từng xảy ra một số vụ tấn công tương tự, chẳng hạn như vụ cướp ATM hồi tháng 8 và vụ đột kích tiệm vàng lớn ở tỉnh Songkhla năm 2019./.

