Pháp bắt giữ nhiều nghi phạm trong vụ cướp công ty kim loại quý

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 6 đối tượng có vũ trang, với cáo buộc dùng chất nổ tấn công cơ sở tinh luyện vàng Laboratoires Pourquery tại thành phố Lyon, miền Đông nước này, cướp đi lượng vàng trị giá khoảng 12 triệu euro (13,8 triệu USD).



Vụ cướp táo tợn xảy ra vào chiều 30/10. Theo giới chức địa phương, tổng cộng 28 người đã có mặt tại cơ sở này lúc xảy ra vụ việc. Trong đó, 5 nhân viên bị thương nhẹ do vụ nổ.



Cảnh sát nhanh chóng truy bắt các nghi phạm tại thị trấn Venissieux lân cận, thu hồi đầy đủ số vàng bị chúng cướp đi, đồng thời thu giữ súng trường tấn công, súng ngắn và thuốc nổ. Trong số những đối tượng bị bắt có 1 phụ nữ bị tình nghi là đồng phạm trực tiếp tham gia vụ cướp.



Trong một bài đăng trên nền tảng X, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết “6 nghi phạm sử dụng chất nổ tấn công một công ty kim loại quý ở Lyon đã bị bắt giữ”. Ông đồng thời ca ngợi lực lượng cảnh sát vì hành động “kiên quyết, nhanh chóng và khả năng kiểm soát tình hình tốt.”



Nguồn tin điều tra cho biết những đối tượng trên là các tội phạm chuyên nghiệp, có tổ chức. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt vụ cướp táo tợn giữa ban ngày đang gây chấn động nước Pháp.



Cũng trong ngày 30/10, cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 nghi phạm liên quan vụ cướp táo tợn tại Bảo tàng Louvre hồi giữa tháng. Trong vụ án, 4 đối tượng đã dùng xe tải và thiết bị cắt phá cửa kính ở tầng 1 của bảo tàng, lấy đi trang sức trị giá 102 triệu USD.



Tháng 9 vừa qua, tội phạm cũng đã đột nhập Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris, lấy đi mẫu vàng trị giá hơn 1 triệu USD. Một phụ nữ 24 tuổi người châu Á đã bị bắt tại Barcelona (Tây Ban Nha) liên quan vụ việc này.



Chuỗi vụ cướp liên tiếp khiến dư luận Pháp lo ngại về an ninh tại các bảo tàng và cơ sở lưu giữ tài sản có giá trị cao./.

