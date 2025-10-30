Pháp truy tố các nghi phạm trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Ngày 29/10, Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết hai người đàn ông bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm trang sức tại Bảo tàng Louvre sẽ bị truy tố về các tội danh trộm cắp và âm mưu phạm tội, sau khi “phần nào thừa nhận hành vi phạm pháp.”



Bà Beccuau cho biết các nghi phạm sẽ được đưa ra trình diện thẩm phán để truy tố về tội “trộm cắp có tổ chức”, với mức án có thể lên tới 15 năm tù, cùng tội danh “âm mưu phạm tội” có thể bị phạt tới 10 năm tù.



Theo kênh BFMTV, hai nghi phạm, đều ở độ tuổi 30, đã bị tạm giam sau khi bị bắt tối 26/10. Một người bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle khi đang tìm cách lên chuyến bay quốc tế, người còn lại bị bắt sau đó tại vùng ngoại ô phía Bắc Paris.



Công tố viên Beccuau cho biết cơ quan điều tra chưa loại trừ khả năng tồn tại “một mạng lưới rộng hơn 4 nghi phạm được camera giám sát ghi lại”, đồng thời tiết lộ hơn 150 giám định pháp y đã được tiến hành “với mức độ khẩn cấp cao nhất.”



Vụ trộm xảy ra ngày 19/10, khi 8 món trang sức thuộc bộ sưu tập vương miện Pháp, trị giá khoảng 88 triệu euro (tương đương 102 triệu USD), bị đánh cắp.

Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại 3 ngày sau đó, trong khi hơn 100 điều tra viên được huy động để truy tìm nhóm thủ phạm và thu hồi các món trang sức bị đánh cắp.



Công tố viên Beccuau xác nhận đến nay, số trang sức trên vẫn chưa được thu hồi./.

