Vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Gia đình nạn nhân nộp đơn kiện, chủ quán bị thẩm vấn

Gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ cháy quán bar Le Constellation ở thị trấn Crans-Montana thuộc bang Valais của Thụy Sĩ, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 40 người thiệt mạng trong đêm Giao thừa, đã nộp đơn khiếu kiện lên Văn phòng Công tố Thụy Sĩ.

Trong đơn, các gia đình đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Luật sư Romain Jordan làm việc tại Geneva cho biết từng gia đình đã đệ đơn kiện riêng, và Cơ quan công tố Thụy Sĩ đã chấp nhận các đơn này.

Luật sư Jordan không nêu rõ đối tượng cụ thể của đơn kiện, song cho biết thêm rằng đơn kiện nhằm vào “tất cả những người chịu trách nhiệm, không có ngoại lệ.”

Cùng ngày, các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết cặp vợ chồng người Pháp là Jacques cùng Jessica Moretti sở hữu và quản lý quán bar Le Constellation, nơi xảy ra hỏa hoạn, sẽ bị thẩm vấn vào ngày 9/1.

Cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra tại văn phòng công tố ở thị trấn Sion, gần khu nghỉ dưỡng Crans-Montana và đây là cuộc thẩm vấn đầu tiên kể từ khi các cáo buộc được công bố.

Trước đó, cơ quan chức năng của nước này ngày 3/1 thông báo những người quản lý quán bar đang bị điều tra về tội ngộ sát do sơ suất, gây thương tích do sơ suất và đốt phá do sơ suất.

Hai người này hiện không bị tạm giam và cam kết hợp tác đầy đủ với các cơ quan điều tra.

Giới chức điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như việc tuân thủ các quy định an toàn cháy nổ tại cơ sở này. Ngày 6/1, giới chức Thụy Sĩ thừa nhận từ năm 2019 đến nay chưa tiến hành kiểm tra an toàn hằng năm về phòng cháy chữa cháy đối với quán bar này .

Vụ hỏa hoạn thương tâm bùng phát vào rạng sáng 1/1 theo giờ Thụy Sĩ, khiến 40 người thiệt mạng và 116 người bị thương, hầu hết đều bị thương nặng.

Hàng chục nạn nhân đã được đưa đến các nước lân cận để điều trị khẩn cấp, trong khi nhà chức trách cho rằng pháo hoa gắn vào chai sâm panh đã dẫn đến vụ cháy./.

