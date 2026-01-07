Liên minh phương Tây đồng thuận bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc cho Ukraine

Tại hội nghị ở thủ đô Paris (Pháp) diễn ra vào ngày 6/1, liên minh gồm khoảng 30 quốc gia phương Tây và châu Âu đã nhất trí rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai đều phải bao gồm các cam kết an ninh mạnh mẽ và mang tính ràng buộc pháp lý dành cho Ukraine.

Trong tuyên bố chung, các nước thành viên nhấn mạnh cam kết hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời hoan nghênh tiến triển trong các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ, Ukraine và các đối tác châu Âu. Họ khẳng định khả năng tự vệ của Ukraine là yếu tố then chốt cho an ninh tương lai của nước này và ổn định khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

Liên minh trên cũng cam kết triển khai các cơ chế bảo đảm chính trị và pháp lý để duy trì trật tự và an ninh, ngay khi lệnh ngừng bắn được thực hiện. Điều này bao gồm việc tham gia cơ chế giám sát ngừng bắn do Mỹ đề xuất, hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hợp tác quốc phòng lâu dài.

Tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là một “ngày lịch sử," nhấn mạnh sự đồng thuận rộng rãi trong việc bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.

Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký tuyên bố ý định về việc triển khai một lực lượng đa quốc gia nhằm giám sát và bảo đảm thực thi lệnh ngừng bắn.

Theo Tổng thống Macron, lực lượng này sẽ được triển khai trên bộ, trên không và trên biển, song hoạt động “cách xa tuyến tiếp xúc” với tiền tuyến.

Ông cho biết Pháp sẵn sàng cử hàng nghìn binh sỹ tham gia, trong khi Anh và Pháp dự kiến thiết lập các căn cứ quân sự tại Ukraine.

Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Berlin sẵn sàng hỗ trợ trong khuôn khổ quốc tế, song nhấn mạnh việc triển khai binh sỹ Đức sẽ không diễn ra trên lãnh thổ Ukraine.

Theo Thủ tướng Đức, Berlin có thể xem xét triển khai lực lượng trên lãnh thổ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giáp biên giới với Ukraine, sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Quyết định cụ thể sẽ do Chính phủ Liên bang và Quốc hội Đức xem xét trên cơ sở các điều kiện cần thiết, bao gồm sự ủng hộ của Mỹ.

Sự tham dự của Mỹ, với Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - được Pháp và các đối tác châu Âu đánh giá là tín hiệu tích cực.

Đặc phái viên Witkoff đánh giá các cuộc đàm phán tại Paris về Ukraine đã đạt tiến triển đáng kể trên nhiều vấn đề then chốt, trong đó có các cam kết an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế cho nước này. Mỹ cam kết tham gia các bảo đảm an ninh, đứng ra lãnh đạo cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ lực lượng đa quốc gia về trinh sát, hậu cần cũng như trong trường hợp bị tấn công.

Trong khi đó, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic khẳng định nước này sẽ không cử binh sĩ tới lãnh thổ Ukraine, song sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine thông qua các nỗ lực chính trị, ngoại giao hoặc các gói hỗ trợ quân sự song phương.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 6/1 cho biết các quan chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận “một số ý tưởng” nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Ông nhấn mạnh đây là trở ngại lớn nhất còn tồn tại trong tiến trình hòa bình. Ông cũng lưu ý rằng nếu các phái đoàn đàm phán không thể giải quyết những vấn đề nhất định, các vấn đề này sẽ được đưa lên cấp lãnh đạo.

Trong khi đó, Đặc phái viên Nhà Trắng Witkoff xác nhận rằng các lựa chọn liên quan đến lãnh thổ đã được thảo luận trong các cuộc họp tại Paris và các cuộc trao đổi sẽ được tiếp tục. Phái đoàn của Ukraine sẽ ở lại Paris để tham vấn thêm./.

Lãnh đạo Anh và Ukraine thảo luận các nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững và khẳng định Ukraine mong muốn hòa bình.