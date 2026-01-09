Nga thừa nhận phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine

CNN đưa tin Quân đội Nga ngày 9/1 thừa nhận đã phóng tên lửa Oreshnik siêu vượt âm nhằm vào một mục tiêu tại Ukraine, trong khuôn khổ một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm mà Moskva tuyên bố là nhắm vào các cơ sở năng lượng và địa điểm sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đòn tấn công này là nhằm đáp trả việc Ukraine tìm cách tiến hành một cuộc tấn công UAV nhằm vào một trong những nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 12.

Kiev đã bác bỏ khẳng định của Nga rằng Ukraine tìm cách tấn công nơi ở nói trên, tại vùng Novgorod của Nga, gọi đây là “một lời nói dối."

Trước đó, Thống đốc vùng Lvov ở miền Tây Ukraine cho biết một cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng một mục tiêu hạ tầng, trong khi các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho hay đó là một cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm quy mô lớn.

Truyền thông Ukraine dẫn lời Không quân nước này cho biết một tên lửa đạn đạo đã được sử dụng trong cuộc tấn công, với vận tốc gần 13.000 km/giờ.

Moskva lần đầu tiên phóng tên lửa Oreshnik nhằm vào một cơ sở mà Nga cho là nhà máy quân sự tại Ukraine hồi tháng 11/2024. Khi đó, các nguồn tin Ukraine cho biết tên lửa mang đầu đạn giả, không phải thuốc nổ, và gây thiệt hại hạn chế./.

Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine liên tục tấn công Moskva ngay đầu năm 2026 Bộ Quốc phòng Nga cho biết tính đến đêm 4/1, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 57 UAV tại khu vực Moskva và con số này trên toàn lãnh thổ Nga là gần 440.