Đức: Hàng nghìn người tuần hành yêu cầu kiểm tra các đảng phái cực hữu

Ngày 10/1, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành theo sáng kiến mang tên “PRÜF” tổ chức đồng thời tại nhiều thành phố lớn của Đức nhằm yêu cầu siết chặt kiểm tra đối với các đảng phái cực hữu hoặc bị nghi ngờ có khuynh hướng cực hữu.

Những người tham gia tuần hành kêu gọi tất cả các đảng phái bị Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức xếp loại là cực hữu hoặc thuộc diện nghi vấn cực hữu phải được tự động đưa ra xem xét về tính tuân thủ Hiến pháp tại Tòa án Hiến pháp Liên bang. Chuỗi hoạt động này diễn ra trên toàn quốc với khẩu hiệu “Kiểm tra cũng chính là bảo vệ tự do."

Các cuộc tuần hành được tổ chức đồng loạt vào đầu giờ chiều 10/1 tại thủ phủ nhiều bang của Đức.

Tại thành phố Munich (München) có khoảng 5.000-6.000 người tham gia. Tại thành phố Düsseldorf, khoảng 2.500-3.000 người và Hamburg khoảng 5.000 người. Ngoài ra, khoảng 300 người tập trung tại các thành phố Schwerin và Karlsruhe.

Sáng kiến “PRÜF” do các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa khởi xướng và nhận được sự ủng hộ của một số nhân vật công chúng, trong đó có nhà châm biếm và cựu nghị sỹ Nghị viện châu Âu Nico Semsrott.

Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức gần đây đề cập đến xu hướng cực hữu trong một số đảng phái chính trị.

Yêu cầu chính của PRÜF là xây dựng một quy trình kiểm tra mang tính tiêu chuẩn, theo đó, tất cả các đảng bị xếp vào diện nghi vấn cực hữu hoặc đã được xác định là cực hữu phải được Tòa án Hiến pháp Liên bang xem xét.

Do tòa án không được tự động khởi xướng các thủ tục này, những người tổ chức kêu gọi chính quyền các bang vận động trong Thượng viện nhằm thúc đẩy việc triển khai các quy trình kiểm tra nói trên.

Các cuộc tuần hành theo kế hoạch sẽ được tổ chức định kỳ vào mỗi thứ 7 cách tuần hàng tháng và luân phiên tại thủ phủ các bang cho đến khi Thượng viện đưa ra động thái cụ thể.

Theo báo cáo sơ bộ, các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, không ghi nhận sự cố đáng tiếc./.

