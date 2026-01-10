Thổ Nhĩ Kỳ phải phải cắt nước sinh hoạt do hạn hán kỷ lục trong 50 năm

Tổng Giám đốc cơ quan cấp nước thành phố Ankara, ông Memduh Akcay cho biết thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải cắt nước sinh hoạt trong vài tuần qua do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 50 năm và dân số bùng nổ.

Mực nước trong các hồ chứa đã giảm xuống còn 1,12% và vòi nước bị khóa trong vài giờ/ngày ở một số quận theo lịch luân phiên, khiến người dân phải xếp hàng tại các đài phun nước công cộng để lấy nước.

Ông Akcay cho biết: "Lượng nước cung cấp cho các đập đã giảm xuống mức thấp lịch sử, chỉ còn 182 triệu m3 vào năm 2025, so với 400 đến 600 triệu m3 trong những năm trước. Đây là thời kỳ khô hạn nhất trong 50 năm qua."

Chính quyền thành phố cho biết Ankara đang phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu và dân số ngày càng tăng, gấp đôi kể từ những năm 1990 lên gần 6 triệu người.

Theo ông Akcay, ngoài lượng mưa giảm, sự bất thường của lượng mưa, sự suy giảm lượng tuyết rơi và việc chuyển hóa nhanh chóng lượng mưa thành dòng chảy (do đô thị hóa) đã ngăn cản các đập tích nước hiệu quả.

Chính quyền thành phố cho biết một hệ thống bơm mới, lấy nước từ dưới mức cần thiết trong các đập, sẽ đảm bảo không xảy ra tình trạng cắt nước vào cuối tuần này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo vấn đề sẽ tiếp diễn nếu không có đủ mưa.

Phần lớn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một đợt hạn hán lịch sử vào năm 2025. Thành phố Izmir, thành phố lớn thứ 3, đã áp dụng biện pháp cắt nước hằng ngày kể từ mùa Hè 2024./.

