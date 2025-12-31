Italy thiệt hại gần 12 tỷ euro vì thời tiết cực đoan trong năm 2025

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo do tổ chức bảo vệ môi trường Legambiente của Italy công bố ngày 30/12 cho biết, trong năm 2025, nước này tiếp tục hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan với mức độ và tần suất gia tăng, kéo theo các tình trạng khẩn cấp do nhiệt độ kỷ lục.

Xu hướng này được cảnh báo sẽ ngày càng nghiêm trọng trong những năm tới.

Theo báo cáo của Đài quan sát Città Clima thuộc Legambiente, được thực hiện với sự hợp tác của Tập đoàn Unipol, trong năm 2025, Italy ghi nhận tổng cộng 376 hiện tượng thời tiết cực đoan, tăng 5,9% so với năm 2024 và chỉ thấp hơn mức kỷ lục của năm 2023 (383 hiện tượng).

Các hiện tượng xảy ra thường xuyên nhất gồm lũ lụt, cuồng phong và nước tràn bờ.

Tổ chức phi chính phủ này cảnh báo mức gia tăng đáng lo ngại của các hiện tượng liên quan đến nhiệt độ kỷ lục (tăng 94,1%), sạt lở đất do mưa lớn (tăng 42,4%) và thiệt hại do gió mạnh (tăng 28,3%).

Những vùng bị hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng nặng nề nhất là Lombardy với 50 sự kiện, Sicily (45) và Tuscany (41).

Tại miền Nam Italy, tình trạng hạn hán đã trở nên khẩn cấp, đặc biệt tại các vùng Sardinia, Sicily và Puglia.

Trong số các tỉnh, Genoa ghi nhận 16 sự kiện thời tiết cực đoan, tiếp theo là Messina và Turin (12), Florence và Treviso (11), Milan (10), cùng các tỉnh Como, Lecce, Massa Carrara và Palermo (9).

Riêng trong năm 2025, Italy đã hứng chịu 139 trận lũ do mưa lớn, 86 trường hợp thiệt hại do gió giật mạnh và 37 trận lũ sông.

Báo cáo cũng cho thấy thiệt hại kinh tế do thời tiết cực đoan trong năm 2025 ước tính lên tới 11,9 tỷ euro (14 tỷ USD) và có thể tăng lên 34,2 tỷ euro (40,1 tỷ USD) vào năm 2029.

Giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề, khi 24 sự kiện thời tiết cực đoan đã gây hư hại và làm chậm trễ hoạt động của tàu hỏa cũng như giao thông công cộng địa phương. Các gián đoạn này không chỉ do mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, mà còn do nắng nóng kỷ lục và gió mạnh.

Báo cáo của Legambiente nhấn mạnh rằng khủng hoảng khí hậu” không chừa một ai” và Italy cần khẩn trương thực hiện Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, đã được phê duyệt hồi cuối năm 2023, đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính để thực hiện 361 biện pháp đã được thông qua ở cấp quốc gia và khu vực.

Theo tổ chức môi trường này, Italy đang phải trả giá cho những hành động thích ứng rời rạc, thiếu phối hợp, cũng như chưa có cách tiếp cận đa ngành và đa cấp.

Việc chậm triển khai Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với Biến đổi Khí hậu đang kéo theo sự trì trệ trong xây dựng các kế hoạch thích ứng ở địa phương.

Legambiente cũng đề xuất thành lập một Đài quan sát quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu, với sự tham gia của các vùng và chính quyền địa phương, nhằm xác định các ưu tiên theo lãnh thổ và lĩnh vực, đồng thời giám sát hiệu quả các biện pháp ứng phó.

Phát biểu về báo cáo, ông Stefano Ciafani, Chủ tịch quốc gia của Legambiente, cho rằng Italy một lần nữa bị động trước khủng hoảng khí hậu - một thực tế đã diễn ra trong nhiều năm qua trên khắp đất nước, với những hệ lụy nặng nề đối với người dân, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Theo ông, thay vì chỉ phản ứng với các tình huống khẩn cấp, Italy cần tập trung nhiều hơn vào các chiến lược giảm thiểu, thích ứng và phòng ngừa lâu dài./.

Italy mở cuộc điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ Italy điều tra 13 thương hiệu thời trang xa xỉ liên quan đến điều kiện làm việc ở các nhà máy ở nước ngoài và chuỗi cung ứng, yêu cầu tự nguyện cải thiện và tránh xử phạt nặng nề.