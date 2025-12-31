Nga lần đầu thử nghiệm thành công trực thăng đa nhiệm Mi-34M1

Ngày 30/12, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga cho biết đã thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu máy bay trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ Mi-34M1, sử dụng động cơ VK-650V do trong nước sản xuất.

Theo bộ trên, chuyến bay kéo dài 10 phút và đây là bước tiền đề quan trọng để tiến tới các thử nghiệm cần thiết tiếp theo, trước khi phiên bản máy bay này được cấp chứng nhận chính thức và tiến hành sản xuất hàng loạt.

Trực thăng Mi-34M1 được trang bị hệ thống chứa nhiên liệu chống va đập và hệ thống điện tử hàng không do Nga tự sản xuất.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt của việc nâng cấp phiên bản trực thăng này là việc đưa vào sử dụng hộp số chính VR-34M và lắp đặt động cơ VK-650V hiện đại do nhà máy UEC-Klimov (thuộc Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec) sản xuất.

Theo thiết kế, trực thăng Mi-34M1 có khả năng cơ động cao; dễ điều khiển, bảo trì và vận hành; có thể vận chuyển hành khách; tham gia giám sát, huấn luyện bay, thể thao hàng không và các chuyến bay tư nhân.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Gennady Abramenkov cho biết việc thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên của trực thăng Mi-34M1 là một sự kiện quan trọng đối với ngành công nghiệp hàng không của Nga, chứng minh cho khả năng nước này có thể tự sản xuất các loại máy bay hiện đại có chất lượng cao./.

