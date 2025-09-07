Thế giới

Nga tuyên bố tấn công các cơ sở hạ tầng và quốc phòng của Ukraine

Các nhóm không quân chiến thuật, thiết bị bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Vũ Hà
Kiev phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn từ phía Nga. (Nguồn: Telegram)
Ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng của quốc gia láng giềng Ukraine.

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ: “Các nhóm không quân chiến thuật, thiết bị bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông và công nghiệp quốc phòng của Ukraine… cùng với các địa điểm lắp ráp, lưu trữ và phóng thiết bị bay không người lái tầm xa, các kho vũ khí và thiết bị quân sự, sân bay quân sự, 2 trạm radar phòng không, cũng như một số địa điểm tạm thời của lính vũ trang Ukraine… ở 149 quận."

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 3 bom dẫn đường, 3 hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS và 210 thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi có tin Ukraine phải hứng chịu cuộc tập kích có quy mô lớn nhất kể từ khi bùng phát xung đột với Nga cách đây hơn 3 năm khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 15 người bị thương và tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev bị đánh trúng.

Theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, cuộc tập kích có sự tham gia của khoảng 805 thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các mồi nhử,,và 13 tên lửa các loại.

Không quân Ukraine cho hay đã bắn hạ 747 UAV và 4 tên lửa. Tuy nhiên, 56 UAV và 9 tên lửa đã đánh trúng 37 địa điểm, trong đó có các khu dân cư ở quận Sviatoshynskyi và Darnytskyi thuộc thủ đô Kiev. Ngoài ra, tòa nhà chính phủ và một tòa nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp cũng bị đánh trúng.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Ihor Klymenko, xác nhận cả phần mái và thân của tòa nhà chính phủ đã bị hư hại. Ngoài ra còn xảy ra đám cháy lớn với diện tích hơn 1.000 m2.

Trong phản ứng sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về cuộc tập kích quy mô lớn.

Trên tài khoản Telegram, ông Zelensky viết: “Chúng tôi đã phối hợp các nỗ lực ngoại giao, các bước tiếp theo và liên lạc với các đối tác để đảm bảo sẽ có phản ứng thích đáng”./.

