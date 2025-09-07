Nga tập kích lớn chưa từng có vào Ukraine, trúng tòa nhà chính phủ

Cuộc tập kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương và tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev cũng bị đánh trúng.

Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 7/9, Ukraine đã hứng chịu cuộc tập kích quy mô lớn nhất kể từ khi bùng phát xung đột với Nga cách đây hơn 3 năm.

Vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương và tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev cũng bị đánh trúng.

Đây là lần thứ hai thủ đô Kiev của Ukraine bị tấn công trong 2 tuần qua.

Theo các nguồn tin, Ukraine chịu đòn tấn công của 805 thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các mồi nhử, cùng với 13 tên lửa các loại. Không quân nước này cho hay đã bắn hạ 747 UAV và 4 tên lửa. Tuy nhiên, 56 UAV và 9 tên lửa đã đánh trúng 37 địa điểm, trong đó có các khu dân cư ở thủ đô Kiev.

Thủ tướng Ukraine xác nhận tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev đã bị hư hại do cuộc tập kích và kêu gọi tăng cường trừng phạt ngành dầu khí Nga.

Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng trước tất cả các thông tin trên.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình chưa đạt kết quả, bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số nước khác.

Một số nước châu Âu, do Pháp và Anh dẫn đầu, đang tích cực đẩy mạnh kế hoạch triển khai lực lượng bảo đảm tới Ukraine sau khi Kiev đạt thỏa thuận hòa bình với Moskva. Tuy nhiên, Nga kiên quyết bác bỏ động thái này và coi đây là điều “không thể chấp nhận được”./.

Ukraine tuyên bố tập kích thẳng vào nhà máy lọc dầu lớn của Nga Tính toán của Reuters cho thấy các vụ tấn công gần đây của Ukraine đã khiến nhiều cơ sở lọc dầu của Nga ngừng hoạt động, chiếm ít nhất 17% công suất chế biến dầu của nước này.