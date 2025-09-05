Nga ghi nhận nỗ lực của ông Trump trong giải quyết vấn đề Ukraine

Theo Vladivostok, ngày 5/9, trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF-2025), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga ghi nhận những nỗ lực mang tính xây dựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giải quyết xung đột Ukraine.



Ông Peskov nhấn mạnh Nga ghi nhận những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp cho vấn đề Ukraine, đồng thời chứng kiến những hành động thái quá từ các nước châu Âu nhằm tiếp tục kích động chiến tranh.

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/8, quyền đại diện phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc John Kelly cho biết nước này quan ngại về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh vẫn diễn ra các cuộc tấn công trên thực địa.

Ông John Kelly cảnh báo Mỹ có thể sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nếu như xung đột còn tiếp diễn. "Giờ là lúc Nga phải quyết định tiến tới hòa bình và lãnh đạo Nga-Ukraine cần phải đồng ý gặp nhau song phương,” ông nói.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của Nhà Trắng, Tổng thống Trump vẫn đang thúc đẩy khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng nói rõ Tổng thống Trump và nhóm phụ trách an ninh quốc gia đang tham vấn với giới chức Nga và Ukraine để thúc đẩy cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp ngoại giao con thoi với Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và cả các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột tại Ukraine./.

