Tổng thống Ukraine muốn thỏa thuận ngừng bắn có sự tham gia của 4 bên

Ngày 29/12, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cho biết bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga đều cần có chữ ký của 4 bên gồm Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky bày tỏ hy vọng mọi chuyện “sẽ diễn ra nhanh chóng hơn” và cho biết Ukraine để ngỏ với bất kỳ cách thức gặp gỡ nào.

Theo kế hoạch do ông Zelensky cung cấp, Ukraine sẽ tổ chức cuộc gặp với các quan chức châu Âu và Mỹ trong những ngày tới để thảo luận các tài liệu nhằm chấm dứt xung đột.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định cuộc gặp với Nga chỉ có thể diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu thống nhất về khuôn khổ hòa bình do Ukraine đề xuất.

Ông nhấn mạnh Ukraine mong muốn các đối tác cung cấp bảo đảm an ninh ngay từ thời điểm Kiev ký kết thỏa thuận hòa bình.

Theo ông Zelensky, Kiev sẽ dỡ bỏ thiết quân luật khi Nga cũng làm điều đó và sau khi nhận được các đảm bảo an ninh của phương Tây. Ông khẳng định: “Nếu không có các đảm bảo an ninh, cuộc xung đột này không được coi là thực sự kết thúc.”

Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ Mỹ đang đề xuất dành cho Ukraine các đảm bảo an ninh “mạnh mẽ” trong thời hạn 15 năm, có thể gia hạn, song Kiev mong muốn thời gian dài hơn.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã đưa ra đề xuất cân nhắc các phương án bảo đảm an ninh kéo dài 30, 40 hoặc 50 năm và Tổng thống Trump sẽ cân nhắc đề xuất này.

Cũng trong phát biểu trên, ông Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Nga cần được đưa ra trưng cầu ý dân tại Ukraine, đồng thời nêu rõ việc tổ chức trưng cầu đòi hỏi có lệnh ngừng bắn ít nhất 60 ngày.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, người đứng đầu nhóm xã hội học Ukraine Rating, ông Alexey Antipovich cho biết 80% người Ukraine ủng hộ đàm phán để chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, 60% những người ủng hộ đàm phán cho rằng cần phải có sự tham gia của các quốc gia khác vào cuộc đối thoại. Chỉ 10% người Ukraine ủng hộ việc tiếp tục xung đột.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây ở Ukraine cũng cho thấy người dân Ukraine ủng hộ đàm phán. Ví dụ, cuộc thăm dò dư luận của Rating Group được thực hiện vào tháng Chín cũng cho thấy đa số người dân Ukraine (59%) khi đó lựa chọn ngừng bắn và đàm phán với Nga./.

