Nga cấm thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài

Luật mới do Tổng thống Putin ký quy định rằng Nga sẽ không thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài có thẩm quyền hình sự, nếu Moskva không nằm trong số các quốc gia trao thẩm quyền đó cho tòa.

Bích Liên
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 29/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật mới cấm thi hành tại Nga các phán quyết của tòa án nước ngoài và quốc tế.

Theo hãng tin RIA Novosti, luật mới quy định rằng Nga sẽ không thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài có thẩm quyền hình sự, nếu Nga không nằm trong số các quốc gia trao thẩm quyền đó cho tòa.

Luật cũng nêu rõ rằng các phán quyết của tòa án quốc tế sẽ không được thi hành tại Nga nếu thẩm quyền của tòa không dựa trên một hiệp ước do Nga ký kết hoặc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua theo Chương VII của Hiến chương LHQ.

Chương VII cho phép HĐBA thực hiện các biện pháp cưỡng chế khi xác định "bất kỳ mối đe dọa nào đối với hòa bình, vi phạm hòa bình hoặc hành vi xâm lược."

Luật mới đã được đăng trên Công báo của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
