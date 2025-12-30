Khôi phục đường điện quan trọng gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 29/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và ban quản lý Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) thông báo đường dây điện cao thế "Ferrosplavnaya-1" đã chính thức hoạt động trở lại sau khi hoàn tất công tác sửa chữa.

Đây là kết quả của một lệnh ngừng bắn cục bộ do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế làm trung gian, cho phép các chuyên gia tiếp cận khu vực nguy hiểm để khôi phục hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Công tác khôi phục được đội ngũ kỹ thuật của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia phối hợp với các chuyên gia từ công ty Rosseti thực hiện, dưới sự giám sát trực tiếp của các thanh tra viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại hiện trường.

Việc nối lại hệ thống truyền tải điện giữa trạm biến áp của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được đánh giá là đặc biệt quan trọng để đảm bảo nguồn điện từ bên ngoài, giúp duy trì các hệ thống an toàn và làm mát của nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu này.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi nhấn mạnh rằng cả Nga và Ukraine đã có những phản ứng mang tính xây dựng với cơ quan này để giúp tăng cường an toàn hạt nhân trong bối cảnh xung đột. Theo ông Grossi, việc đảm bảo ổn định mạng lưới điện từ bên ngoài là ưu tiên hàng đầu để ngăn ngừa các rủi ro thảm họa tiềm tàng.

Hiện tại, sau khi hoàn tất sửa chữa và vận hành trở lại, Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia đã có thêm một lớp bảo vệ vững chắc hơn cho hệ thống năng lượng, giúp cơ sở này hoạt động ổn định hơn trong môi trường chiến sự phức tạp.

Trước đó, nguồn cung cấp điện qua tuyến Ferrosplavnaya-1 đã bị gián đoạn hoàn toàn từ ngày 15/12 do các hoạt động quân sự liên quan cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga gây hư hại nghiêm trọng đối với đoạn dây nối giữa máy biến áp tự ngẫu và trạm biến áp của nhà máy.

Ngày 28/12, theo một thỏa thuận do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế làm trung gian, Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ quanh nhà máy Zaporizhzhia, tạo điều kiện sửa chữa đường dây này nhằm tăng cường an toàn hạt nhân tại đây./.

