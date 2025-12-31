Bế tắc trong việc phát triển máy bay tiêm kích mới của châu Âu

Theo AFP, người phát ngôn Chính phủ Đức ngày 31/12, những nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc trong năm 2025 liên quan đến kế hoạch phát triển một tiêm kích châu Âu mới đã không đạt được kết quả.

Chương trình Hệ thống Máy bay Chiến đấu Tương lai (FCAS), được khởi động từ năm 2017, nhằm thay thế tiêm kích Rafale của Pháp và các máy bay Eurofighter đang được Đức và Tây Ban Nha sử dụng.

Tuy nhiên, dự án do 3 nước cùng phát triển này đã rơi vào tình trạng đình trệ trong những tháng gần đây do bất đồng giữa hãng Dassault Aviation của Pháp và Airbus - bên đại diện cho lợi ích của Đức và Tây Ban Nha trong dự án.

Thủ tướng Đức từng cam kết sẽ đưa ra quyết định về FCAS vào cuối năm nay. Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết ông Merz và Tổng thống Pháp Macron đã không thể thảo luận về dự án trong những tuần gần đây do “chương trình nghị sự toàn diện của Pháp-Đức về các vấn đề đối ngoại và an ninh.”

Hiện nay chưa có thời hạn để các bên đưa ra quyết định.

Vào tháng Chín, Dassault và một quan chức Pháp cho hay nước này có khả năng tự phát triển dự án nếu các cuộc đàm phán với Đức và Tây Ban Nha thất bại.

Giữa tháng 12, một nghị sỹ Đức có tiếng nói cũng kêu gọi tách khỏi Pháp trong dự án này./.

