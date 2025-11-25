EP thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD của EU

Theo Reuters, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu (EDIP), một phần trong nỗ lực tái vũ trang Lục địa già sau những lo ngại về Nga kể từ chiến dịch tấn công Ukraine năm 2022, đặt mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và chuẩn hóa sản xuất trong khối.

Theo quy định, để được nhận tài trợ theo chương trình kéo dài tới năm 2027, ít nhất 65% chi phí linh kiện sản phẩm quốc phòng phải có xuất xứ từ EU hoặc các quốc gia đối tác.

Trên trang mạng X, Chủ tịch EP Roberta Metsola cho hay EDIP sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU, thúc đẩy mua sắm và sản xuất chung, đồng thời tăng hỗ trợ cho Ukraine.

Giới chức EU đã tranh luận kéo dài về các tiêu chí và cơ chế của EDIP. Trong khi Pháp thúc đẩy quy định “mua hàng châu Âu” nghiêm ngặt để hỗ trợ ngành công nghiệp nội khối, thì các nước khác như Hà Lan muốn linh hoạt hơn để có thể mua vũ khí từ Mỹ, Anh và những quốc gia khác.

Việc EP thông qua là bước cuối cùng trong tiến trình lập pháp trước khi 27 quốc gia thành viên EU chính thức phê chuẩn chương trình này, bước đi được dự đoán chỉ mang tính thủ tục./.

