Slovakia đề nghị NATO hỗ trợ tăng cường phòng không ở sườn phía Đông

Reuters đưa tin Thủ tướng Slovakia Robert Fico bày tỏ mong muốn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường năng lực phòng không cho nước này ở sườn phía Đông.

Trong cuộc trao đổi với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Bratislava tối 18/11, ông Fico cũng bảo vệ kế hoạch để Slovakia tự quyết định tốc độ và cơ cấu chi tiêu quốc phòng trong những năm tới, giữa lúc hầu hết các nước thành viên NATO khác đang tăng đầu tư cho quốc phòng.

Bratislava phản đối chính sách của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Ukraine phòng vệ trước cuộc xâm lược của Nga, và ông Fico một lần nữa khẳng định Chính phủ Slovakia sẽ không cung cấp trực tiếp vũ khí sát thương cho Kiev, ngoại trừ cho phép thực hiện các hợp đồng thương mại.

Những năm gần đây, Slovakia đã tìm cách củng cố năng lực phòng không, trong đó có việc mua các hệ thống phòng thủ từ Israel và mua mới tiêm kích F-16.

Nước này nằm trong nhóm các quốc gia EU ở sườn phía Đông hồi tháng Chín nhất trí về sự cần thiết phải xây dựng “bức tường chống thiết bị bay không người lái (UAV)” bằng các hệ thống phát hiện tiên tiến./.

Ba Lan sản xuất 10.000 tên lửa đánh chặn UAV cho Estonia Dự án sản xuất tên lửa Mark-1 cho Estonia - dòng tên lửa đánh chặn tầm ngắn, được thiết kế để sản xuất hàng loạt, nằm trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường an ninh tại sườn phía đông NATO.