NATO tiến hành cuộc tập trận 5 ngày chống tàu ngầm tại Biển Baltic

Ảnh minh họa. (Nguồn: Facebook Standing NATO Maritime Group 1)
Theo RIA Novosti, ngày 10/11, Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm kéo dài 5 ngày tại Biển Baltic dưới sự chỉ huy của Hải quân Thụy Điển.

Cuộc tập trận mang mật danh Merlin sẽ diễn ra dọc bờ biển và bên trong lãnh hải Thụy Điển, kéo dài đến ngày 15/11.

Theo lực lượng vũ trang Thụy Điển, nước này tổ chức diễn tập nhằm chia sẻ với NATO kinh nghiệm về tác chiến chống tàu ngầm.

Đặc điểm địa hình đáy biển gồ ghề của Thụy Điển tạo ra nhiều nơi ẩn náu cho tàu ngầm, đòi hỏi kỹ thuật và kỹ năng chuyên biệt.

Hải quân Thụy Điển đã phát triển năng lực chống tàu ngầm phù hợp với điều kiện phức tạp của đáy Biển Baltic.

Tham gia tập trận có các tàu thuộc Nhóm tác chiến hàng hải thường trực số 1 của NATO (SNMG1), tàu hộ vệ, khinh hạm, tàu hỗ trợ, tàu ngầm của hải quân Thụy Điển và Đức, cùng trực thăng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp NATO tổ chức các cuộc diễn tập tương tự, và kể từ mùa Thu năm 2026, hoạt động này sẽ trở thành cuộc tập trận thường niên của liên minh.

Trong những năm gần đây, Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại trước việc hoạt động của NATO gia tăng chưa từng có gần biên giới phía Tây nước này.

Moskva khẳng định không đe dọa ai, song sẽ không làm ngơ trước các hành động tiềm ẩn nguy cơ đối với lợi ích quốc gia./.

