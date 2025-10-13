Thế giới

NATO tiến hành tập trận răn đe hạt nhân tại Hà Lan

Tổng Thư ký NATO cho biết cuộc tập trận Steadfast Noon giúp liên minh quân sự này đảm bảo rằng khả năng răn đe hạt nhân của NATO vẫn đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả nhất có thể.

Binh sỹ Đức tham gia một cuộc tập trận của NATO. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)
Ngày 13/10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên mang tên Steadfast Noon tại Hà Lan.

Tham gia cuộc tập trận này có 71 máy bay của 14 quốc gia thành viên liên minh.

Theo các phương tiện truyền thông, Đức đã triển khai một số máy bay tiêm kích-ném bom, trong đó có cả máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, tham gia cuộc tập trận.

Có thông tin cho biết Đức cử 3 máy bay tiêm kích-ném bom Tornado có thể mang bom hạt nhân và 4 máy bay chiến đấu Eurofighter đến Hà Lan.

Thụy Điển và Phần Lan cũng đã xác nhận triển khai máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận này.

Tuần trước, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết đây là cuộc tập trận thường niên giúp liên minh quân sự này đảm bảo rằng khả năng răn đe hạt nhân của NATO vẫn đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả nhất có thể.

Cuộc tập trận Steadfast Noon kéo dài đến ngày 24/10 tới./.

